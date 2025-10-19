Los “Hells Angels” se despiden de la Ciudad confirmando su marca: señalados por un infierno

“Iba caminando con mi pareja y tuvimos que tirarnos debajo de un auto”. El relato que hizo un vecino a este diario es parte del terror con el que se involucra a un grupo vinculado a los “Hells Angels” en la esquina de 44 y 26: una batalla campal con tiros, heridos y una serie de sospechas que van en la dirección del temor y la inquietud que generaba la utilización de la Ciudad como sede de la reunión global de esos motociclistas.

Las últimas 24 horas de ese encuentro (hoy dejan el país los visitantes extranjeros) dejaron una sucesión de episodios con violencia en aumento. Primero, un cruce de un motoquero con trapitos en el centro y luego, lo mismo, de madrugada pero el grupos. Pasado el mediodía, el punto culminante en la zona de Plaza 19 de Noviembre, cuando dos autos y una van interceptaron a un grupo de motociclistas en una esquina. Sin que todavía haya precisiones sobre el móvil, desde los autos bajaron varias personas y comenzaron a golpear a un motociclista, quien respondió a los tiros, en medio de la calle. Inicialmente, la pesquisa determinaba ayer que los motoqueros extranjeros, pero con filiales argentinas, habrían atacado a una agrupación de motociclistas argentinos denominada “Los Tehuelches”.

La llegada del club internacional de motociclistas, el miércoles, generó preocupación en la Policía y hasta hubo aviso de Interpol (policía internacional) sobre un historial de episodios delictivos -ver aparte.

Durante su estadía, en la que permanecieron alojados en hoteles céntricos, el nutrido grupo se mostró con perfil turista por el Centro. Llegaron desde varios países de América y Europa. Sólo llamaron la atención la parquedad con los medios y el atuendo.

Lo peor sucedió ayer a primera hora de la tarde, cuando 2 grupos de motociclistas identificados con Hells Angels y Tehuelches protagonizaron una cruda pelea en la esquina de 44 y 26, que incluyó detonaciones de armas de fuego, armas blancas y corridas.

A esa hora, otros hombres de chaleco, seguían disfrutando de la carne en parrillas del Centro, sentados al sol. Y en la poco conocida agenda de la organización había otro encuentro en una quinta de la periferia, cuya ubicación se mantuvo en reserva.

El enfrentamiento quedó registrado en las cámaras de la zona -a las que accedió este diario-, donde se puede observar la emboscada de una camioneta que, junto a otro vehículo, circulaba por avenida 44 y cruzaba en contramano hacia 26, interceptando el paso de la caravana de motos, que según fuentes oficiales pertenecería al grupo de origen argentino, conocido como “Tehuelches MC”.

El corto episodio que duró unos minutos resultó un infierno. De la combi y un auto familiar bajaron varios hombres. Las motos se dispersaron y otras quedaron “colgadas” en la escena. Hubo lucha cuerpo a cuerpo y en un momento se puede observar a un motoquero sacar un revólver. Otro video de la zona permitió escuchar las detonaciones.

Del episodio también fueron testigos los vecinos y transeúntes. Los lectores del El DIA hicieron llegar a esta redacción el crudo relato de lo que vivieron luego del mediodía, cuando caminaban por avenida 44.

“Un grupo de 15 motos venían y los cruzó una camioneta. Frenaron en la esquina y comenzaron a enfrentarse con disparos. Yo iba con mi pareja, tuvimos que tirarnos debajo de un vehículo, como mucha gente que transitaba por la zona en ese momento. Nos refugiamos en un comercio de venta de alimento para animales que hay en esa esquina”, contó una mujer.

Los automovilistas también quedaron perplejos ante lo que sucedía. Entre corridas y frenadas, al no poder avanzar, solo pudieron dar marcha atrás para alejarse.

La investigación quedó a cargo del fiscal penal, Juan Cruz Condomi Alcorta (UFI N°16) y el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Plata.

Según datos preliminares de la instrucción, el enfrentamiento armado dejó varios heridos y una importante cantidad de armas y vehículos secuestrados.

Tres hombres resultaron heridos de bala: dos con lesiones en un brazo y un pierna, y otro con impactos en el abdomen y la espalda. Todos fueron trasladados conscientes a distintos hospitales de la Región y al cierre de esta edición permanecían fuera de peligro.

La Policía incautó cuatro pistolas Bersa de distinto calibre y once motocicletas de alta cilindrada, marca Yamaha, Zanella, Royal Enfield y Kawasaki. Ninguna Harley Davidson, que define a los Hell Angels.

En las primeras horas circuló la versión sobre participación de policías de la bonaerense y la Federal en la emboscada. Ni en la Justicia ni el Policía ayer se le dio crédito a eso.

En la investigación también quedó confirmada la identificación de los grupos que participaron: la agrupación “Tehuelches”, que según el parte policial fue interceptada por miembros de la banda “Hells Angels”, que se desplazaban en dos camionetas oscuras, una tipo Ford Econoline y otra similar a una Trafic, indicó la Policía.

El grupo de motociclistas “Tehuelches MC”, se hizo más conocido en mayo de 2016, cuando junto a su líder Leonardo Miguel Gatto -un ex policía bonaerense exonerado años antes tras haber declarado públicamente ser nazi y posar armado para una entrevista periodístico- protagonizó un episodio similar con la filial argentina de “Hells Angels”, entre los que se encontraba el conocido guardaespaldas Daniel Díaz León, alias “Dani La Muerte”.

El hecho ocurrió en Luján, donde se contaron unos 150 disparos.

El enfrentamiento, ocurrido en la rotonda que une la ruta nacional 5 y la provincial 47, dejó como saldo cuatro heridos, entre ellos a “Dani La Muerte”, y catorce detenidos.

Todo comenzó Horas antes

A la mañana de ayer, el Centro fue alterado por una pelea callejera protagonizada por “Hells Angels”. Frente a la Gobernación intercambiaron golpes con cuidacoches y repartidores.

Testigos del hecho relataron que una discusión por el estacionamiento derivó en trompadas y patadas.

“Fue una locura, los tipos salieron del local y empezaron a discutir con los trapitos. Después, se fueron a las manos y nadie los pudo frenar”, contó un testigo del incidente.

La secuencia de episodios de violencia inició el viernes por la tarde, en calle 6 entre 48 y 49, cuando un motociclista inglés protagonizó un altercado con “trapitos” que se encontraban en el lugar, que sólo derivó en forcejeos y algunos manotazos.