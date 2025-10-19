Los “cuatro grandes” de las motos fuera de la ley

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
Un estudio académico analizó la estructura y las actividades ilícitas de los principales clubes de motociclistas fuera de la ley: Hells Angels, Outlaws, Bandidos y Pagans.
Lo que comenzó como una pasión por las motos se transformó, para algunos, en una forma de vida al margen de la ley. Los llamados clubes de motociclistas fuera de la ley (OMCs) surgieron en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos veteranos encontraron en la velocidad y la hermandad biker una nueva forma de pertenencia. Con el tiempo, ese espíritu se volvió más radical y dio lugar a los “bikers del 1%”, ajenos a la legalidad.
Dentro de ese universo los “Cuatro Grandes”, fueron definidas por la criminología como los grupos más violentos, estructurados y persistentes del movimiento 1%.
Los Hells Angels son los más extendidos. Les siguen los Bandidos, con presencia en Europa y Oceanía; los Outlaws, que operan en América y Europa del Este; y los Pagans, más reservados, limitados a territorio estadounidense.
Comparten una forma jerárquica cerrada, códigos de lealtad estrictos y símbolos distintivos, los famosos parches de tres piezas, que identifican a cada grupo y su territorio.
La investigación, realizada a partir de una búsqueda de noticias en LexisNexis, utilizó la tipología de criminalidad biker de Quinn y Koch para clasificar los delitos cometidos por estos clubes.
El resultado fue claro: encabezan el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero y los actos violentos.
Desde la década del 60, las autoridades estadounidenses y europeas los consideran una amenaza pública. Los Pagans, por ejemplo, mantienen vínculos con la Mafia italiana y con la Hermandad Aria, una pandilla de supremacistas blancos que actúa en cárceles.
El estudio describe a los miembros de estas organizaciones como hombres blancos, fanáticos de las motocicletas Harley-Davidson o sus réplicas, con motores de al menos 750 centímetros cúbicos.
