Tras lo que fue el enfrentamiento durante la tarde de ayer en el barrio de La Loma y en medio del amplio operativo de seguridad dispuesto por la Policía Bonaerense por el encuentro internacional de los “Hells Angels” en una quinta de la zona oeste de La Plata, personal del Destacamento de El Peligro incautó armas de fuego durante un control vehicular.
El procedimiento se llevó a cabo sobre los accesos al salón de eventos “Segunda Generación”, en la zona rural de La Plata, donde se desarrolla la concentración de motociclistas. Durante las tareas de observación, los efectivos interceptaron una camioneta Ford EcoSport que ingresaba al predio con tres ocupantes provenientes de la provincia de Córdoba.
Al inspeccionar el vehículo, los uniformados hallaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros y una pistola Bersa TPR calibre .380, ambas en poder de los ocupantes, quienes fueron aprehendidos y trasladados a la Comisaría Séptima de La Plata.
Las armas quedaron secuestradas por orden de la fiscalía N°16, a cargo de Juan Cruz Condomi Alcorta, mientras continúan las medidas preventivas en el perímetro del predio y los accesos a la zona, en el marco del operativo que busca evitar incidentes durante el encuentro.
