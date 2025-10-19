Día de la Madre ideal para almorzar en familia al aire libre: ¿cómo seguirá el tiempo en La Plata?

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el Día de la Madre que se anticipa con buenas condiciones del clima.
En el Día de la Madre, el clima acompaña a los platenses para disfrutar de un almuerzo al aire libre. Este domingo amaneció con cielo despejado, temperaturas agradables y un ambiente primaveral que invita a compartir en familia en plazas, parques y quintas de la región. Sin embargo, el pronóstico anticipa algunos cambios para las próximas horas que podrían modificar los planes hacia el cierre del día.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el domingo del Día de la Madre tendría cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 22 de máxima.
Para el lunes se espera nuevamente buen clima, con cielo parcialmente nublado durante todo el día; junto con temperaturas de entre 13 y 25 grados.
El martes también tendría buenas condiciones: cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche, junto a marcas térmicas de entre 14 y 27 grados.
