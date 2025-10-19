Día de la Madre: seis películas imperdibles para reír, llorar y reflexionar sobre la maternidad

El Día de la Madre es una fecha que invita a mirar con ternura, humor o melancolía el vínculo más poderoso y complejo que existe: el que une a madres e hijos. No importa si se celebra con una gran comida familiar, un llamado a la distancia o una tarde de sillón y mantita: siempre hay lugar para una buena película que despierte emociones.

Desde comedias que se atreven a reflejar el caos de la maternidad hasta dramas que retratan con sensibilidad el amor incondicional, las plataformas de streaming ofrecen opciones para todos los gustos. A continuación, hacemos una selección de filmes ideales para homenajear a mamá en su día, con historias que atraviesan generaciones, culturas y formas de amar.

“La Navidad de las madres rebeldes”: el humor como escape

En “La Navidad de las madres rebeldes”, Amy, Kiki y Carla son tres mujeres agotadas por las exigencias que impone la maternidad moderna, especialmente durante las fiestas. A las responsabilidades cotidianas se suman los mandatos familiares y la presión de organizar unas celebraciones perfectas, hasta que las protagonistas deciden romper las reglas y vivir la Navidad a su manera.

La película combina humor ácido y ternura, con un mensaje tan simple como necesario: no hay madre perfecta, y tampoco hace falta que la haya. En medio de los enredos y los excesos festivos, la historia invita a reflexionar sobre la necesidad de soltar las expectativas externas para reconectar con el verdadero sentido de ser madre: el amor, la presencia y la autenticidad. Se puede ver en Netflix.

“Mamá se fue de viaje”: una comedia que revela todo lo que una madre hace

Si hay una película argentina que captura con ironía y efecto la dinámica de un hogar moderno, es “Mamá se fue de viaje”. La historia sigue a Vera Garbor, interpretada por Carla Peterson, una madre que, abrumada por las responsabilidades domésticas, decide tomarse unas vacaciones lejos de su familia. Su esposo, Víctor (Diego Peretti), y sus cuatro hijos deberán aprender a sobrevivir sin ella, enfrentando el caos del día a día.

Lo que parece una comedia liviana se transforma en una reflexión sobre el reparto desigual de las tareas y la importancia de reconocer el trabajo invisible que sostiene la vida familiar. A través de situaciones desopilantes, el film pone en evidencia cómo muchas veces recién se valora la presencia de una madre cuando falta. Una historia que combina ternura, humor y una crítica sutil a los estereotipos de género. La podés encontrar en Netflix.

“El cuaderno de Tomy”: una historia real de amor eterno

En el extremo opuesto del registro cómico, “El cuaderno de Tomy” propone una mirada profundamente emotiva sobre la maternidad. Dirigida por Carlos Sorin y protagonizada por Valeria Bertuccelli, narra los últimos meses de vida de María Vázquez, una mujer con cáncer terminal que decide dejarle a su hijo un cuaderno lleno de recuerdos, consejos y mensajes de amor.

Basada en una historia real, la película logra transmitir sin golpes bajos la fuerza de una madre que, incluso ante la muerte, sigue enseñando a vivir. El humor, la lucidez y la ternura con que el personaje enfrenta su final convierten el relato en un homenaje a la vida. Acompañada por un elenco sólido (con Esteban Lamothe y Malena Pichot, entre otros), esta producción argentina demuestra que el amor maternal puede trascender cualquier límite. Está para ver en Netflix.

“Volver”: el retrato más profundo y vital de las madres

“Volver” es una de esas películas que no envejecen, sino que ganan fuerza con el tiempo. Estrenada en 2006 y dirigida por Pedro Almodóvar, combina drama, comedia y realismo mágico para contar la historia de Raimunda (Penélope Cruz), una mujer de clase trabajadora que hace todo lo posible por cuidar de su hija adolescente mientras lidia con los fantasmas del pasado.

La vuelta de su madre, interpretada por Carmen Maura, desde “el otro lado” no solo resuelve secretos familiares, sino que permite sanar heridas entre generaciones. “Volver” es una celebración de la maternidad en todas sus formas, y una de las obras más prestigiosas del cine español contemporáneo. Podés encontrarla en Netflix y Prime Video.

“Lady Bird”: amarse sin entenderse del todo

Entre las películas más sensibles sobre el vínculo madre-hija, “Lady Bird” ocupa un lugar especial. Escrita y dirigida por Greta Gerwig, cuenta la historia de Christine “Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan), una adolescente que sueña con dejar su ciudad natal para estudiar en una universidad prestigiosa. Su madre (Laurie Metcalf) intenta sostener el hogar y educarla mientras lidia con la rebeldía propia de la edad.

Lo que podría ser una historia típica de adolescencia se convierte en un retrato sutil sobre el amor imperfecto, ese que se expresa en los gestos más simples y en las discusiones más intensas. Gerwig logra captar la complejidad de las emociones maternas sin caer en sentimentalismos, y entrega una película honesta y conmovedora. Podés verla en HBO o Prime Video.

“Everything Everywhere All At Once”: la maternidad en el caos del multiverso

En clave completamente diferente, “Everything Everywhere All At Once” mezcla ciencia ficción, comedia y drama para hablar, en el fondo, de lo mismo: una madre intentando reconectar con su hija. Michelle Yeoh interpreta a Evelyn, una mujer inmigrante que, mientras intenta salvar su lavandería, se ve envuelta en una aventura interdimensional que la obliga a enfrentarse a versiones alternativas de su vida.

Ganadora del Oscar a Mejor Película en 2023 y dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, la película utiliza el absurdo del multiverso para explorar temas muy reales: las frustraciones de los padres, las expectativas incumplidas y la dificultad de comunicarse entre generaciones. En medio del delirio visual, aparece una historia profundamente humana sobre el perdón, la comprensión y la posibilidad de amar, incluso cuando todo parece fragmentado. Podés verla en HBO y Prime Video.

Bonus track: “Freaky Friday” y cómo ponerse, literalmente, en el lugar de la otra

Para cerrar con un clásico infalible, “Freaky Friday” (“Un viernes de locos” en español) sigue siendo una de las comedias familiares más queridas por varias generaciones. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis interpretan a una hija adolescente y una madre viuda que, tras leer unas galletas de la fortuna, intercambian cuerpos y deben vivir por un tiempo la vida de la otra. El filme equilibra humor y emoción, mostrando cómo la empatía y la comprensión surgen cuando uno logra ver el mundo desde los ojos del otro.

Este año, Disney estrenó su esperada secuela, “Freakier Friday”, en donde ambas protagonistas retoman sus papeles: Anna ahora es madre y repite, con su hija adolescente, la lección de intercambiar cuerpos. La trama renueva el mensaje original de su predecesora con una mirada sobre las nuevas familias y los desafíos del rol materno. La primera película está disponible en Disney+ y la secuela llegará pronto a la plataforma.

En este Día de la Madre, mirar cualquiera de estas historias puede ser una forma de celebrar no solo a quienes nos dieron la vida, sino también a todas las que acompañan, cuidan y aman de maneras distintas.