Robo de película en el Louvre: increíble atraco de 7 minutos que paralizó al mundo y vació una sala histórica

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional
Un grupo comando utilizó una grúa para ingresar al museo y llevarse joyas de Napoleón. La corona de la Emperatriz Eugenia fue encontrada rota en la calle.
Escuchar esta nota
En un golpe digno de una película, un grupo de ladrones ingresó este domingo al Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, y se llevó joyas de "valor incalculable" de la colección de Napoleón, obligando a las autoridades a cerrar sus puertas durante todo el día por "razones excepcionales".
Según supo Noticias Argentinas, el audaz robo ocurrió a primera hora de la mañana. De acuerdo al ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, los delincuentes utilizaron una plataforma elevadora para acceder a través de la fachada del antiguo palacio que da al río Sena, donde actualmente se realizan obras de refacción.
Una vez dentro, y en una operación que duró apenas siete minutos, utilizaron una cortadora de disco para romper los cristales y acceder directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las Joyas de la Corona Francesa.
"Era claramente un equipo que había hecho reconocimiento previo", aseguró Nuñez, quien calificó el hecho como un "robo importante".
Aunque la lista oficial y el valor total del botín aún no han sido detallados, el diario francés Le Parisien informó que los ladrones sustrajeron "nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz".
En un giro cinematográfico, una de las joyas robadas fue encontrada más tarde en las inmediaciones del museo. Se trataría de la corona de la Emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, la cual fue hallada rota.
El museo, que puede recibir hasta 30.000 visitantes por día, fue evacuado y cerrado al público mientras la policía científica y la Brigada de Represión del Banditismo iniciaban la investigación. No se reportaron heridos durante el incidente.
Este no es el primer robo que sufre el Louvre. El más famoso ocurrió en 1911, cuando la Mona Lisa fue robada por un extrabajador, un hecho que, paradójicamente, catapultó la obra de Leonardo da Vinci a la fama mundial.
