Espectáculos |Peculiar bolso Hermès Picnic Birkin 25

Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos

Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos
26 de Diciembre de 2025 | 08:35

La modelo y empresaria Wanda Nara volvió a sacudir las redes al presumir el contenido de la emblemática caja naranja que la esperaba bajo su árbol de Navidad.

Lejos de optar por un modelo clásico y minimalista, ahora la conductora de MasterChef se compró una cartera que es considerada como una pieza de colección, por la dificultad que tiene conseguirla en el mercado.

Ahí va: se trata de la Hermès Picnic Birkin 25, con detalles de cuero Gold Swift y mimbre, con herrajes de paladio.

Según se supo, la cartera Hermes que Wanda se compró esta Navidad está valuada en 68.500 dólares, lo que equivale a un total de $ 91.753.695 pesos argentinos. 

El modelo elegido por la empresaria busca emular la estética de una canasta de picnic, pero con detalles y texturas que la elevan a la máxima categoría de lujo, en lo que fue una colaboración con el diseñador Jean-Paul Gaultier.

Sin límites. Wanda Nara, lo hizo otra vez. 

