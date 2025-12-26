Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La modelo y empresaria Wanda Nara volvió a sacudir las redes al presumir el contenido de la emblemática caja naranja que la esperaba bajo su árbol de Navidad.
Lejos de optar por un modelo clásico y minimalista, ahora la conductora de MasterChef se compró una cartera que es considerada como una pieza de colección, por la dificultad que tiene conseguirla en el mercado.
Ahí va: se trata de la Hermès Picnic Birkin 25, con detalles de cuero Gold Swift y mimbre, con herrajes de paladio.
Según se supo, la cartera Hermes que Wanda se compró esta Navidad está valuada en 68.500 dólares, lo que equivale a un total de $ 91.753.695 pesos argentinos.
El modelo elegido por la empresaria busca emular la estética de una canasta de picnic, pero con detalles y texturas que la elevan a la máxima categoría de lujo, en lo que fue una colaboración con el diseñador Jean-Paul Gaultier.
Sin límites. Wanda Nara, lo hizo otra vez.
