Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal

El cuerpo de la víctima quedó en el descanso de la escalera en la Torre C1. Le pegaron dos balazos / El DIA

Según determinó la Justicia Penal de nuestra ciudad, siendo aproximadamente las 00.40 horas de ayer, con la Navidad aún incipiente, en las escaleras de la torre C1 de la calle 609 entre 3 y 4, en el Barrio Aeropuerto, un hombre de 68 años, empuñando en sus manos una pistola Bersa Thunder .40 PRO, “profirió amenazas de muerte, refiriendo a viva voz que le iba a pegar un tiro a Mariano Ramírez como a su hermano Daniel Ramírez”.

Siempre a decir del reporte oficial, el primero se salvó de milagro, luego de que el agresor le apoyara el arma en el estómago y le gatillara varias veces, cometido que no logró consumar por razones ajenas a su voluntad, ya que no salieron los disparos.

Distinta fue la suerte de Daniel Néstor Rubén Ramírez (45), encargado de una cooperativa municipal, a quien “el causante le efectuó un disparo en el hombro izquierdo y, otro a quemarropa, a la altura del cuello, cuando cayó al piso”, reveló el documento al que tuvo acceso este diario.

De inmediato, con los llamados que entraron por el 911, se puso en conocimiento del incidente a la Policía, que se presentó en el lugar y detuvo al sospechoso, a quien identificaron como Juan Carlos Magen (68).

En su poder incautaron la pistola de mención, un rifle de aire comprimido y varias municiones, al menos una con punta teflonada, que sirven para atravesar chalecos antibala.

De las razones que hicieron estallar el trágico episodio, la hipótesis más firme que manejan los pesquisas es que a Magen no le gustó nada que los hijos de la víctima arrojaran pirotecnia de madrugada. Tenía tres.

En ese contexto, en medio de un rapto de furia, salió armado de su casa y provocó un desastre, que terminó con su captura.

El fiscal Patricio Barraza, de la UFI 6, le endilgó los delitos de “amenazas calificadas por el empleo de arma de fuego; homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio agravado por el empleo de arma de fuego consumado, todo en concurso real”, calificación que tuvo el aval del juez garante, Eduardo Silva Pelossi.

En la zona del asesinato hay mucha conmoción, también pedidos de justicia y bronca, por lo que decidieron quemar el 504 del acusado.

En las redes sociales hubo sentidas expresiones por tan inesperada partida. A Ramírez, recientemente abuelo, lo conocían como “Pepo” y lo vincularon a tareas solidarias.

“Siento mucho la injusta partida de Pepo. Acompaño a su familia y amigos de Barrio Aeropuerto y de la Delegación de Villa Elvira”, fue uno de los posteos. También escribieron: “Terrible dolor. Una persona que había que conocer. Si la conocías, te enseñaba a que él estaba siempre presente en malas y buenas. Te voy a extrañar todos los días. No lo puedo creer” y “siempre estuvo para los habitantes de Barrio Aeropuerto.... doy fe de la ayuda y acá todavía no se puede creer la noticia. Mis condolencias a Mariano, Laura, Miguel y su señora Malvina”.