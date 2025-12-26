Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Dolor en el Barrio Aeropuerto

Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal

Un hombre de 45 años, muy conocido por sus tareas solidarias, fue asesinado de dos tiros en un monoblock de la calle 609 entre 3 y 4. Al parecer, a un vecino no le gustó que los hijos arrojaran pirotecnia. Lo detuvieron

Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal

El cuerpo de la víctima quedó en el descanso de la escalera en la Torre C1. Le pegaron dos balazos / El DIA

26 de Diciembre de 2025 | 01:54
Edición impresa

Según determinó la Justicia Penal de nuestra ciudad, siendo aproximadamente las 00.40 horas de ayer, con la Navidad aún incipiente, en las escaleras de la torre C1 de la calle 609 entre 3 y 4, en el Barrio Aeropuerto, un hombre de 68 años, empuñando en sus manos una pistola Bersa Thunder .40 PRO, “profirió amenazas de muerte, refiriendo a viva voz que le iba a pegar un tiro a Mariano Ramírez como a su hermano Daniel Ramírez”.

Siempre a decir del reporte oficial, el primero se salvó de milagro, luego de que el agresor le apoyara el arma en el estómago y le gatillara varias veces, cometido que no logró consumar por razones ajenas a su voluntad, ya que no salieron los disparos.

Distinta fue la suerte de Daniel Néstor Rubén Ramírez (45), encargado de una cooperativa municipal, a quien “el causante le efectuó un disparo en el hombro izquierdo y, otro a quemarropa, a la altura del cuello, cuando cayó al piso”, reveló el documento al que tuvo acceso este diario.

De inmediato, con los llamados que entraron por el 911, se puso en conocimiento del incidente a la Policía, que se presentó en el lugar y detuvo al sospechoso, a quien identificaron como Juan Carlos Magen (68).

En su poder incautaron la pistola de mención, un rifle de aire comprimido y varias municiones, al menos una con punta teflonada, que sirven para atravesar chalecos antibala.

De las razones que hicieron estallar el trágico episodio, la hipótesis más firme que manejan los pesquisas es que a Magen no le gustó nada que los hijos de la víctima arrojaran pirotecnia de madrugada. Tenía tres.

Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda

Una bala perdida impactó en la cabeza de una nena

En ese contexto, en medio de un rapto de furia, salió armado de su casa y provocó un desastre, que terminó con su captura.

El fiscal Patricio Barraza, de la UFI 6, le endilgó los delitos de “amenazas calificadas por el empleo de arma de fuego; homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio agravado por el empleo de arma de fuego consumado, todo en concurso real”, calificación que tuvo el aval del juez garante, Eduardo Silva Pelossi.

En la zona del asesinato hay mucha conmoción, también pedidos de justicia y bronca, por lo que decidieron quemar el 504 del acusado.

En las redes sociales hubo sentidas expresiones por tan inesperada partida. A Ramírez, recientemente abuelo, lo conocían como “Pepo” y lo vincularon a tareas solidarias.

“Siento mucho la injusta partida de Pepo. Acompaño a su familia y amigos de Barrio Aeropuerto y de la Delegación de Villa Elvira”, fue uno de los posteos. También escribieron: “Terrible dolor. Una persona que había que conocer. Si la conocías, te enseñaba a que él estaba siempre presente en malas y buenas. Te voy a extrañar todos los días. No lo puedo creer” y “siempre estuvo para los habitantes de Barrio Aeropuerto.... doy fe de la ayuda y acá todavía no se puede creer la noticia. Mis condolencias a Mariano, Laura, Miguel y su señora Malvina”.

 

El caso del jubilado que mató por la música alta

En San Carlos, otro capítulo de la serie “Relatos Salvajes”
El cuerpo de la víctima quedó en el descanso de la escalera en la Torre C1. Le pegaron dos balazos / El DIA

Néstor Rubén Ramírez

