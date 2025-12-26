La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
Otro año de crisis para el cine: “Homo Argentum”, fenómeno aislado en un año alicaído para las salas
Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal
Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo
Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias
Victoria Villarruel contestó las críticas del biógrafo del Presidente
Vigilia por la salud de Cristina Kirchner, que continúa internada
La mesa navideña se encareció 44% en un año por la carne y el pan dulce
Siete de cada 10 argentinos recortó sus gastos en los últimos tres meses
No aflojan los robos de placas y ornamentos de bronce en el cementerio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un hombre de 45 años, muy conocido por sus tareas solidarias, fue asesinado de dos tiros en un monoblock de la calle 609 entre 3 y 4. Al parecer, a un vecino no le gustó que los hijos arrojaran pirotecnia. Lo detuvieron
Según determinó la Justicia Penal de nuestra ciudad, siendo aproximadamente las 00.40 horas de ayer, con la Navidad aún incipiente, en las escaleras de la torre C1 de la calle 609 entre 3 y 4, en el Barrio Aeropuerto, un hombre de 68 años, empuñando en sus manos una pistola Bersa Thunder .40 PRO, “profirió amenazas de muerte, refiriendo a viva voz que le iba a pegar un tiro a Mariano Ramírez como a su hermano Daniel Ramírez”.
Siempre a decir del reporte oficial, el primero se salvó de milagro, luego de que el agresor le apoyara el arma en el estómago y le gatillara varias veces, cometido que no logró consumar por razones ajenas a su voluntad, ya que no salieron los disparos.
Distinta fue la suerte de Daniel Néstor Rubén Ramírez (45), encargado de una cooperativa municipal, a quien “el causante le efectuó un disparo en el hombro izquierdo y, otro a quemarropa, a la altura del cuello, cuando cayó al piso”, reveló el documento al que tuvo acceso este diario.
De inmediato, con los llamados que entraron por el 911, se puso en conocimiento del incidente a la Policía, que se presentó en el lugar y detuvo al sospechoso, a quien identificaron como Juan Carlos Magen (68).
En su poder incautaron la pistola de mención, un rifle de aire comprimido y varias municiones, al menos una con punta teflonada, que sirven para atravesar chalecos antibala.
De las razones que hicieron estallar el trágico episodio, la hipótesis más firme que manejan los pesquisas es que a Magen no le gustó nada que los hijos de la víctima arrojaran pirotecnia de madrugada. Tenía tres.
LE PUEDE INTERESAR
Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda
LE PUEDE INTERESAR
Una bala perdida impactó en la cabeza de una nena
En ese contexto, en medio de un rapto de furia, salió armado de su casa y provocó un desastre, que terminó con su captura.
El fiscal Patricio Barraza, de la UFI 6, le endilgó los delitos de “amenazas calificadas por el empleo de arma de fuego; homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa y homicidio agravado por el empleo de arma de fuego consumado, todo en concurso real”, calificación que tuvo el aval del juez garante, Eduardo Silva Pelossi.
En la zona del asesinato hay mucha conmoción, también pedidos de justicia y bronca, por lo que decidieron quemar el 504 del acusado.
En las redes sociales hubo sentidas expresiones por tan inesperada partida. A Ramírez, recientemente abuelo, lo conocían como “Pepo” y lo vincularon a tareas solidarias.
“Siento mucho la injusta partida de Pepo. Acompaño a su familia y amigos de Barrio Aeropuerto y de la Delegación de Villa Elvira”, fue uno de los posteos. También escribieron: “Terrible dolor. Una persona que había que conocer. Si la conocías, te enseñaba a que él estaba siempre presente en malas y buenas. Te voy a extrañar todos los días. No lo puedo creer” y “siempre estuvo para los habitantes de Barrio Aeropuerto.... doy fe de la ayuda y acá todavía no se puede creer la noticia. Mis condolencias a Mariano, Laura, Miguel y su señora Malvina”.
El cuerpo de la víctima quedó en el descanso de la escalera en la Torre C1. Le pegaron dos balazos / El DIA
Néstor Rubén Ramírez
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí