Cuenta DNI activó este viernes una promo sin tope de reintegro en un supermercado de La Plata

Los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar este viernes 26 y sábado 27 de diciembre una promoción pensando en las compras para la celebración de Fin de Año.
Se trata de un descuento que los usuarios de la billetera virtual del Banco Provincia podrán utilizar en ChangoMás del 15% sin tope de reintegro y acreditación inmediata.
El beneficio será sólo para los pagos realizados con Cuenta DNI y de manera presencial.
Estos son todos los descuentos, día por día, que rigen en las cadenas de supermercados de La Plata pagando con Cuenta DNI de Banco Provincia:
DIA%
Los lunes 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado $8.000 por semana y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000 y no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco. Se trata de un beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
NINI
Los martes 15% de ahorro. Tope de reintegro: $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Además no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Vital
Los martes y domingo 20% de ahorro. Tope de reintegro unificado de $10.000 por persona y por semana. El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco y es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta. Además no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Carrefour
Los miércoles, en todas las sucursales, 10% de ahorro. Sin tope y con descuento en el momento. El descuento se hará en el momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.
Changomás
De jueves a sábado 15% de ahorro. Sin tope de descuento y en el momento. El descuento se hará efectivo al momento del pago, en línea de caja. Beneficio exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI de forma presencial y no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Se informó que aplican exclusiones.
Los vouchers de Cuenta DNI
Las personas que participan del programa mesumo, que permite obtener puntos por los consumos realizados con las tarjetas de crédito y débito emitidas por Banco Provincia, pueden canjear sus puntos por descuentos que podrán utilizar a través de Cuenta DNI.
Este mes hubo tiempo hasta el pasado miércoles 10 para realizar el canje, pero esto debe hacer todos los meses. Para eso, hay que ingresar a www.mesumo.bancoprovincia.com.ar y hacer click en el banner. Allí hay tres opciones para elegir:
- 20% → con tope de $10.000
- 30% → con tope de $20.000
- 40% → con tope de $30.000
El cupón de descuento obtenido se puede utilizar desde el 15 hasta el 31 de diciembre, en comercios adheridos a Cuenta DNI, pagando tanto con la modalidad QR como con Clave DNI. Lo más interesante es que el descuento se puede acumular con otras promociones vigentes. Por ejemplo: una persona que realiza el canje por un 30% de descuento, el sábado 20 de diciembre pudo aprovechar el beneficio en carnicerías y así obtuvo un ahorro de hasta $27.000. Y si no alcanzó el tope de ahorro en una sola compra, puede utilizar el saldo en otros consumos que realice hasta el 31 de diciembre.
Se aclaró que el importe del descuento se verá reflejado en Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles siguientes a la compra. Lo cierto es que con este nuevo beneficio, que combina los consumos con tarjeta de crédito con las promociones de Cuenta DNI, Banco Provincia refuerza su compromiso de premiar la fidelidad de sus clientes y ofrecerles soluciones que facilitan las compras y generan ahorro en un momento clave del año.
Vale remarcar que el programa mesumo de Banco Provincia funciona como un sistema de acumulación de puntos para clientes que realizan consumos con tarjetas de débito y crédito emitidas por el Banco, así como ventas cobradas mediante la aplicación Cuenta DNI Comercios. Estos puntos pueden canjearse por productos y servicios publicados en un catálogo online.
La adhesión se realiza desde Home Banking BIP, aceptando términos y condiciones. Los clientes que usan Cuenta DNI Comercios quedan adheridos automáticamente. En tanto que se acumulan puntos de la siguiente manera:
- Compras con tarjetas de crédito y débito del Banco Provincia.
- Ventas cobradas con Cuenta DNI Comercios.
En tanto que las tarjetas adicionales suman puntos en la cuenta del titular.
