Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Deportes |El fixture c0mpleto y los rivales de los equipos de la ciudad

Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo

El PIncha, vigente campeón del Clausura 2025 e integrante del Grupo A, tendrá su bautismo de fuego ante Independiente, en el estadio Libertadores de América; mientras que el Lobo, que estará en el Grupo B, hará su estreno en el Bosque frente a Racing

26 de Diciembre de 2025 | 01:16
Edición impresa
Documentos

La actual temporada todavía no finalizó, y sin embargo, los equipos, que comenzarán la pretemporada en pocos días más, empezaron a parpitar de cerca el inicio de la competencia oficial.

Estudiantes y Gimnasia, que por estos días están terminando de diagramar los trabajos previos a la competencia, saben que el arranque del Apertura2026 está dando vuelta a la esquina.

Sí, en 2026, la pelota comenzará a rodar en el fútbol argentino de manera oficial el fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de enero, con el Torneo Apertura. El temprano inicio tiene que ver, claro está, con la disputa del Mundial (el primer partido es el 11 de junio). Por ende, finalizará con un margen considerable de tiempo en relación a la próxima cita FIFA.

Por consiguiente, ya quedó estipulado el fixture, que de acuerdo al sorteo, Estudiantes, reciente campeón del Clausura2025 y del Trofeo de Campeones, integrará el GrupoA; mientras que Gimnasia lo hará en el Grupo B. Y ambos tienen el programa de partidos completo para la primera parte de 2026.

Cabe recordar que se mantendrá el mismo formato respecto de este aó: dos zonas de 15 equipos y un Apertura y Clausura al estilo Copa de la Liga.

Habrá una diferencia en relación a esta temporada que se sabe de movida, claro. Se trata de las ausencias de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, ambos descendidos a la PrimeraNacional, y los ingresos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, ascendidos desde la misma categoría.

LE PUEDE INTERESAR

Nacional y Peñarol, tras los pasos de Brian Aguirre

LE PUEDE INTERESAR

La llegada de Andino a River quedó en stand-by

¿Y el comienzo del Clausura?

Lo concreto es que los más de 30 días que durará la Copa del Mundo (la final está prevista para el 19 de julio) obligan a que la segunda mitad del año inicie una vez consumada la máxima cita de selecciones (aún sin fecha confirmada).

EL DEBUT DE LOS PLATENSES

Tanto Estudiantes como Gimnasia tendrán su bautismo de fuego en la semana del sábado 24 y domingo 25. Y en ese sentido, ya conocen desde hace algunos días sus rivales.

El Pincha, que todavía no tiene confirmada la continuidad de su entrenador, EduardoDomínguez, debutará frente a Independiente, en el estadio Libertadores de América, por el Grupo A.

En tanto que Gimnasia, que logró cerrar un 2025 muy bueno, donde llegó a instancias decisivas en los playoff, hará su estreno en esta nueva competencia en el estadio JuanCarmeloZerillo, cuando reciba a Racing, subcampeón del reciente torneo Clausura.

Para la segunda fecha del certamen, el Pincha tendrá un duro escollo, lo que marcará su debut de local en UNO. ¿El rival? Nada menos que Boca, que este año tendrá el desafío de volver a jugar la Copa Libertadores de América.

Mientras que el equipo mens sana, en su afán de mejorar lo que hizo a finales del Clausura, enfrentará al River de MarceloGallardo, en el estadio Más Monumental, por la fecha número 2.

EL CLÁSICO

Si bien los hinchas de uno y otro equipo ya comienzan a palpitar los estrenos de sus respectivos equipos, también saben que la nueva edición del clásico platense se jugará en la quinta fecha (para el fin de semana del 15 de febrero).

En esta oportunidad, Gimnasia, que tiene asegurada la continuidad de FernandoZaniratto al frente del equipo, y a Nacho Fernández como primer refuerzo, será local en el Juan Carmelo Zerillo de Estudiantes.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Impresionante y sorpresivo temporal de lluvia en el Conurbano y CABA: autos flotando y un shopping inundado

Estatales: por decreto, el 26 de diciembre habrá asueto administrativo en la Provincia

Murió otro motociclista y el tránsito en La Plata suma una nueva víctima fatal en el cierre del año

"Tormentas aisladas, pero fuertes": el giro en el pronóstico

Filtraron el exámen toxicológico realizado a Christian Petersen

En fotos y videos | Múltiples allanamientos para desarticular una banda acusada de cometer entraderas en La Plata

Paritaria de estatales y docentes: qué esperan los gremios tras el llamado para enero del gobierno bonaerense

VIDEO. Más de 500 personas compartieron la "Navidad de los humildes" en la Plaza Moreno
+ Leidas

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro

Un delantero se despidió y seguirá en el ascenso

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón

Día Clave en el Senado: salió otra traba al Presupuesto

En la ruta 36 sigue girando una trágica ruleta rusa

Los jugadores del fútbol argentino que quedarán libres en 2026

IOMA rechaza la suba de la consulta a 25.000 pesos
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón

¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Nacional y Peñarol, tras los pasos de Brian Aguirre

La llegada de Andino a River quedó en stand-by
La Ciudad
El micro, que no llega: el suplicio del viaje en verano
La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
Pese a las prohibiciones, Navidad con ruido y daños
La construcción suma ya siete trimestres con números en rojo
No aflojan los robos de placas y ornamentos de bronce en el cementerio
Política y Economía
Día Clave en el Senado: salió otra traba al Presupuesto
Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias
Papá Noel, con menos juguetes: caída de 6,9%
Acreedores de YPF piden a la jueza el “desacato”
Intendentes crean tasas en abierto desafío a los “escraches” de la Rosada
Espectáculos
Otro año de crisis para el cine: “Homo Argentum”, fenómeno aislado en un año alicaído para las salas
Enero en la tevé: la vuelta de “Game of Thrones”, el destacado del mes
El Mató cierra el año de local
“Mis derechos”: fuerte mensaje de Inés Estévez contra el Gobierno
Ángela Torres y su momento más traumático: ”Dejame tranquila”
Policiales
Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal
Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda
Una bala perdida impactó en la cabeza de una nena
Hospitalizaron a un hombre por un asalto en Barrio Hipódromo: cayó un sospechoso
Saquean casa y negocio en un viaje por Nochebuena

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla