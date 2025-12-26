Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo

Documentos

La actual temporada todavía no finalizó, y sin embargo, los equipos, que comenzarán la pretemporada en pocos días más, empezaron a parpitar de cerca el inicio de la competencia oficial.

Estudiantes y Gimnasia, que por estos días están terminando de diagramar los trabajos previos a la competencia, saben que el arranque del Apertura2026 está dando vuelta a la esquina.

Sí, en 2026, la pelota comenzará a rodar en el fútbol argentino de manera oficial el fin de semana del sábado 24 y domingo 25 de enero, con el Torneo Apertura. El temprano inicio tiene que ver, claro está, con la disputa del Mundial (el primer partido es el 11 de junio). Por ende, finalizará con un margen considerable de tiempo en relación a la próxima cita FIFA.

Por consiguiente, ya quedó estipulado el fixture, que de acuerdo al sorteo, Estudiantes, reciente campeón del Clausura2025 y del Trofeo de Campeones, integrará el GrupoA; mientras que Gimnasia lo hará en el Grupo B. Y ambos tienen el programa de partidos completo para la primera parte de 2026.

Cabe recordar que se mantendrá el mismo formato respecto de este aó: dos zonas de 15 equipos y un Apertura y Clausura al estilo Copa de la Liga.

Habrá una diferencia en relación a esta temporada que se sabe de movida, claro. Se trata de las ausencias de Godoy Cruz y San Martín de San Juan, ambos descendidos a la PrimeraNacional, y los ingresos de Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, ascendidos desde la misma categoría.

¿Y el comienzo del Clausura?

Lo concreto es que los más de 30 días que durará la Copa del Mundo (la final está prevista para el 19 de julio) obligan a que la segunda mitad del año inicie una vez consumada la máxima cita de selecciones (aún sin fecha confirmada).

EL DEBUT DE LOS PLATENSES

Tanto Estudiantes como Gimnasia tendrán su bautismo de fuego en la semana del sábado 24 y domingo 25. Y en ese sentido, ya conocen desde hace algunos días sus rivales.

El Pincha, que todavía no tiene confirmada la continuidad de su entrenador, EduardoDomínguez, debutará frente a Independiente, en el estadio Libertadores de América, por el Grupo A.

En tanto que Gimnasia, que logró cerrar un 2025 muy bueno, donde llegó a instancias decisivas en los playoff, hará su estreno en esta nueva competencia en el estadio JuanCarmeloZerillo, cuando reciba a Racing, subcampeón del reciente torneo Clausura.

Para la segunda fecha del certamen, el Pincha tendrá un duro escollo, lo que marcará su debut de local en UNO. ¿El rival? Nada menos que Boca, que este año tendrá el desafío de volver a jugar la Copa Libertadores de América.

Mientras que el equipo mens sana, en su afán de mejorar lo que hizo a finales del Clausura, enfrentará al River de MarceloGallardo, en el estadio Más Monumental, por la fecha número 2.

EL CLÁSICO

Si bien los hinchas de uno y otro equipo ya comienzan a palpitar los estrenos de sus respectivos equipos, también saben que la nueva edición del clásico platense se jugará en la quinta fecha (para el fin de semana del 15 de febrero).

En esta oportunidad, Gimnasia, que tiene asegurada la continuidad de FernandoZaniratto al frente del equipo, y a Nacho Fernández como primer refuerzo, será local en el Juan Carmelo Zerillo de Estudiantes.