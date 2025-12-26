La impresionante cifra que gastó la China Suárez en Navidad: la foto en la caja registradora no dejó dudas

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
Sin dudas, la China Suárez volvió a quedar en el centro de los comentarios luego de conocerse un picante dato en plena Navidad: el filoso numerito que gastó en una reconocida marca de fast fashion y que rápidamente estalló en las redes
Luego de celebrar su primera Navidad en Buenos Aires junto a Mauro Icardi, sus hijas y amigos, la actriz fue protagonista de un comentario.
La panelista Pochi, de Gossipeame, compartió en sus historias de Instagram una imagen de la China en pleno shopping y reveló la cifra que abonó en una tienda de Zara ubicada sobre la avenida Santa Fe.
“¡Felices Fiestas para todos! Sobre todo para La China, que gastó una cifra hermosa en el Zara de avenida Santa Fe”, escribió la influencer sobre la foto.
Allí, en la imagen se la ve a Suárez con un look relajado —jeans, remera blanca y gorra— y, recortado en forma de corazón, el monto final de la compra: 4.585.354 pesos.
Por último, la mencionada cifra no tardó en generar sorpresa, debate y todo tipo de comentarios entre los usuarios. Muchos, obviamente, poniendo el foco en que le está "comiendo la billetera a Icardi".
