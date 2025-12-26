Preocupación: Pampita y Martín Pepa en Punta del Este fueron vistos en el Sanatorio Cantegril en la noche de Navidad ¿Qué pasó?

La presencia de Pampita en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este generó preocupación durante la jornada de Navidad.

La reconocida modelo arribó a la ciudad uruguaya junto a sus hijos para celebrar Nochebuena y Navidad en familia, y allí se encontró con su pareja, Martín Pepa.

Pero, en la noche del 25 de diciembre de 2025, vieron a Pampita y Pepa juntos en el conocido centro de salud.

Inicialmente, la visita de Pampita, que tuvo lugar a las 21:16 horas del 25 de diciembre, despertó interrogantes. ¿Le había pasado algo a ella? ¿A Pepa? ¿A alguno de sus hijos?

La explicación para su estadía en el centro médico era doble. Al parecer, Pampita se encontraba en el lugar para acompañar a Martín Pepa, quien esperaba ser atendido por una doctora de guardia.

Asimismo, la visita quedó contextualizada al conocerse quién era Felipe Mon, un adolescente de 17 años que también fue visto junto a ella en el sanatorio,.

Felipe Mon es hijo de Estefanía Novillo, una estilista y maquilladora argentina de prestigio y con una extensa trayectoria en el espectáculo y la moda. La relación entre Novillo y la modelo es de larga data. Además de su perfil laboral, Estefanía Novillo es considerada parte del círculo íntimo de Pampita.

Mon, que se encontraba allí para una consulta médica y fue atendido por otra médica de guardia, es también muy amigo de los hijos de Pampita.

Así, las imágenes difundidas, mostraron a Pampita junto a su pareja, Martín Pepa, junto a su amiga Novillo.