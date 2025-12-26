Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort

La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
Otro año de crisis para el cine: “Homo Argentum”, fenómeno aislado en un año alicaído para las salas
Festividad trágica en La Plata: estallido de violencia y un crimen brutal
Apertura 2026: Estudiantes y Gimnasia ya palpitan el inicio del torneo
Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias
Victoria Villarruel contestó las críticas del biógrafo del Presidente
Vigilia por la salud de Cristina Kirchner, que continúa internada
La mesa navideña se encareció 44% en un año por la carne y el pan dulce
Siete de cada 10 argentinos recortó sus gastos en los últimos tres meses
No aflojan los robos de placas y ornamentos de bronce en el cementerio
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En el arranque del verano, el aumento sostenido de las temperaturas vuelve a encender una doble alarma: la presión sobre el sistema eléctrico y el impacto creciente en las facturas de luz. La última temporada dejó en evidencia las limitaciones de la red y se teme que la situación en ésta podría ser peor: como anticipó la Secretaría de Energía, la demanda de potencia podría alcanzar en los próximos meses un nivel récord para el país.
El contexto no es menor si se lo combina con los cambios recientes en el esquema tarifario. Como parte de la reforma del mercado eléctrico impulsada por el Gobierno nacional, se oficializaron modificaciones en la segmentación de tarifas y en los acuerdos con el mercado mayorista, medidas que ya comenzaron a reflejarse en las boletas domiciliarias.
Además, está prevista una reestructuración del sistema de subsidios a partir del 1° de enero de 2026, que implicará que una parte de los usuarios deje de recibir ese beneficio. De ahí que especialistas advierten que los incrementos acumulados en las facturas podrían llegar hasta un 75%, lo que convierte al consumo eficiente en una necesidad más que en una opción.
Frente a este escenario, desde la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) subrayaron la importancia de adoptar hábitos responsables que permitan aliviar la carga de la red y, al mismo tiempo, reducir gastos.
Una de las principales recomendaciones de la Cámara sectorial es evitar el consumo fantasma: los dispositivos en “stand by” pueden representar hasta un 15% del gasto energético. Apagarlos por completo cuando no se usan es una medida simple y efectiva.
También recomiendan elegir equipos con modo de ahorro de energía y etiqueta “Energy Star”, capaces de entrar en reposo automáticamente. A la vez, aprovechar al máximo la luz solar durante el día -liberando ventanas, usando cortinas claras y reorganizando espacios- permite disminuir el uso de iluminación artificial.
LE PUEDE INTERESAR
Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones
La elección de electrodomésticos eficientes constituye otro factor clave. Los equipos Clase A, A+, A++ o A+++ consumen menos a lo largo de su vida útil y generan un ahorro significativo. En la misma línea, se aconseja no sobredimensionar aparatos ni optar por potencias mayores a las necesarias.
En el hogar, el mantenimiento también juega un rol central: instalaciones eléctricas en buen estado, cables sin deterioro y conexiones seguras reducen riesgos y pérdidas de energía. Lo mismo ocurre con la limpieza y el control periódico de lámparas y dispositivos, que prolongan su funcionamiento óptimo.
En iluminación, las luces LED se consolidan como la mejor opción. Representan entre el 25 y el 35% del consumo residencial y consumen un 45% menos que las de bajo consumo, además de durar siete veces más. El uso de sensores de presencia y temporizadores suma eficiencia.
Para el uso de aires acondicionados, CADIEEL recomienda fijar el termostato en 24°C: cada grado menos implica un 8% adicional de consumo. En el caso de las heladeras, mantener 5°C en refrigeración y -18°C en el freezer, asegurar buena ventilación del motor y evitar aperturas innecesarias también ayuda a reducir el gasto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí