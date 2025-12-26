Verano bajo tensión: cómo reducir el consumo eléctrico sin perder confort

En el arranque del verano, el aumento sostenido de las temperaturas vuelve a encender una doble alarma: la presión sobre el sistema eléctrico y el impacto creciente en las facturas de luz. La última temporada dejó en evidencia las limitaciones de la red y se teme que la situación en ésta podría ser peor: como anticipó la Secretaría de Energía, la demanda de potencia podría alcanzar en los próximos meses un nivel récord para el país.

El contexto no es menor si se lo combina con los cambios recientes en el esquema tarifario. Como parte de la reforma del mercado eléctrico impulsada por el Gobierno nacional, se oficializaron modificaciones en la segmentación de tarifas y en los acuerdos con el mercado mayorista, medidas que ya comenzaron a reflejarse en las boletas domiciliarias.

Además, está prevista una reestructuración del sistema de subsidios a partir del 1° de enero de 2026, que implicará que una parte de los usuarios deje de recibir ese beneficio. De ahí que especialistas advierten que los incrementos acumulados en las facturas podrían llegar hasta un 75%, lo que convierte al consumo eficiente en una necesidad más que en una opción.

Frente a este escenario, desde la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) subrayaron la importancia de adoptar hábitos responsables que permitan aliviar la carga de la red y, al mismo tiempo, reducir gastos.

Una de las principales recomendaciones de la Cámara sectorial es evitar el consumo fantasma: los dispositivos en “stand by” pueden representar hasta un 15% del gasto energético. Apagarlos por completo cuando no se usan es una medida simple y efectiva.

También recomiendan elegir equipos con modo de ahorro de energía y etiqueta “Energy Star”, capaces de entrar en reposo automáticamente. A la vez, aprovechar al máximo la luz solar durante el día -liberando ventanas, usando cortinas claras y reorganizando espacios- permite disminuir el uso de iluminación artificial.

La elección de electrodomésticos eficientes constituye otro factor clave. Los equipos Clase A, A+, A++ o A+++ consumen menos a lo largo de su vida útil y generan un ahorro significativo. En la misma línea, se aconseja no sobredimensionar aparatos ni optar por potencias mayores a las necesarias.

En el hogar, el mantenimiento también juega un rol central: instalaciones eléctricas en buen estado, cables sin deterioro y conexiones seguras reducen riesgos y pérdidas de energía. Lo mismo ocurre con la limpieza y el control periódico de lámparas y dispositivos, que prolongan su funcionamiento óptimo.

En iluminación, las luces LED se consolidan como la mejor opción. Representan entre el 25 y el 35% del consumo residencial y consumen un 45% menos que las de bajo consumo, además de durar siete veces más. El uso de sensores de presencia y temporizadores suma eficiencia.

Para el uso de aires acondicionados, CADIEEL recomienda fijar el termostato en 24°C: cada grado menos implica un 8% adicional de consumo. En el caso de las heladeras, mantener 5°C en refrigeración y -18°C en el freezer, asegurar buena ventilación del motor y evitar aperturas innecesarias también ayuda a reducir el gasto.