Una bala perdida impactó en la cabeza de una nena

Tiene 12 años y el plomo le quedó alojado en la fosa posterior del cráneo. Pasó en Villa Sarmiento, partido de Morón. Buscan al tirador
Angelina, de 12 años, pelea por su vida en terapia intensiva tras ser alcanzada por una bala perdida en plena Navidad, por lo que familiares relataron el episodio y exigieron justicia.
Según trascendió de fuentes del caso, desde la puerta de su casa en Villa Sarmiento, partido de Morón, Mariana, una tía de la chiquita, rompió el silencio con una mezcla de esperanza e indignación: “Va a salir porque es superfuerte, pero que el hijo de p.... que es el dueño de la bala se cuide”, lanzó ante las cámaras televisivas.
El hecho ocurrió cuando los niños de la familia salieron a la vereda a ver los fuegos artificiales tras la cena.
“No llegaron a abrir los regalos, tuvieron que salir corriendo”, relató otro allegado, quien detalló que el proyectil -de bajo calibre- quedó alojado en la fosa posterior del cráneo.
Aunque la menor se encuentra estable, su estado es crítico y los médicos evalúan una compleja cirugía para extraer la bala que “entró pero no salió”.
Todos apuntan contra la “inconsciencia” de quienes disparan al aire: “No miden las consecuencias. Cada disparo al aire es una posibilidad de matar o arruinarle la vida a alguien”, mencionaron con profundo dolor.
La adolescente se encuentra internada en una clínica de Ramos Mejía, bajo exhaustivos controles médicos.
En ese sentido, otro tío brindó declaraciones a un canal de noticias, donde detalló el dramático momento del impacto.
El incidente ocurrió a las 12.05 de la noche, en plena vereda, cuando la alegría del inicio de la Navidad se transformó en una pesadilla.
“Cayó desplomada. Estábamos acá afuera y al toque la llevamos al hospital”, relató el hombre, todavía impactado por la velocidad de los hechos.
Según el testimonio del familiar, Angelina no estaba realizando ninguna actividad de riesgo, sino simplemente disfrutando del espectáculo nocturno.
“Ella estaba mirando los fuegos artificiales cuando le pegó de costado”, explicó.
La familia mantiene la esperanza de que el daño no sea irreversible. “Hay que ver, quizá le rozó y no le tocó nada adentro”, señaló con cautela ante los micrófonos.
A pesar de la gravedad que implica una herida de arma de fuego, el familiar intentó llevar algo de tranquilidad sobre la evolución de la niña e indicó que Angelina se encuentra actualmente “mejor y estable”, según los últimos reportes médicos que recibió la familia.
Al respecto, un dato clave que trajo alivio es que, en principio, la bala no habría afectado la parte motriz. “Ahora está sedada y con la zona muy inflamada. La bala todavía sigue adentro”, confirmó el tío, quien pidió oraciones para que la niña pueda “vivir tranquila” tras superar este trauma.
“Es una criatura, solo pedimos que se recupere”, concluyó.
Eran 12 primitos, chiquitos, que estaban al lado de ella. Ella se cayó para atrás y empezó a decir que le quemaba la cabeza, pensaron que podía ser un cohete o algo de fuego. Cuando la levantaron vieron sangre y se desvaneció.
Ahora realizan todos las pruebas técnicas y el análisis de las cámaras del barrio para descubrir al tirador. Se supo que en los rastrillajes por el lugar aparecieron vainas por todos lados, que serán cotejadas con la que hirió a la adolescente.
