El mejor regalo de Navidad: Rocío Marengo ya está en su casa con Isidro

Luego de una emotiva espera, Rocío Marengo y su pareja, Eduardo Fort, mostraron la llegada a su hogar junto a su hijo Isidro, justo a tiempo para celebrar la Nochebuena.
El acontecimiento se produce poco después de que Marengo compartiera la gran noticia del alta médica de su bebé. Allí, expresó su inmensa felicidad a través de un mensaje en sus redes, donde reveló que están "desbordados de amor, paz y gratitud".
Marengo describió la experiencia al llegar a casa con Isidro como una "sensación de relax profundo, de misión cumplida… imposible de explicar con palabras".
"Llegamos a casa con Isidro y la felicidad es inmensa!! Estamos desbordados de amor, paz y gratitud.
Hay una sensación de relax profundo, de misión cumplida… imposible de explicar con palabras!!
Gracias al equipo maravilloso de Neo sanatorio Otamendi !! ??
Son todas enormes!!!! Con Isi las vamos a extrañar!!!! ??
A los amiguitos de Isi, mamis y papis que cruzamos en este camino, todo nuestro amor y esperamos verlos pronto!!!
Que pasen una lindisima noche buena y una hermosa Navidad!! Paz, amor y salud para todos", subió Rocío en sus redes.
Este momento de plena felicidad representa el mejor regalo de Navidad para Marengo y Fort, quienes buscaron ser padres durante muchos años.
Sin dudas, la emoción era palpable horas antes del regreso a casa, cuando Marengo compartió imágenes y un mensaje muy movilizador, en medio de los últimos momentos de la internación de su hijo.
