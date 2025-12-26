Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Deportes |El propio presidente del club reconoció que la operación está encaminada

Gimnasia avanza por la llegada de Miramón

La idea es cerrarlo antes de fin año para que esté en el inicio de la pretemporada. El volante no pierde tiempo, entrena en La Plata y espera por un final feliz

lo de miramón empieza a tener forma y esperan cerrarlo en los próximos días, para que esté en el inicio de la pretemporada / web

26 de Diciembre de 2025 | 01:18
Edición impresa

La novela de Ignacio Miramón parece tener final feliz, ya que Gimnasia logró grandes avances para tenerlo el próximo año. El propio presidente del club, Carlos Anacleto, reconoció que las negociaciones están avanzadas, por lo que todo parece indicar que el jugador tendrá su segunda etapa en el club que lo vio nacer. Además se instaló en La Plata y se entrena por su parte.

“Hablé con Miramón y creo que está hecho en un 50% o 60%. Vamos a seguir de cerca su situación”, dijo Anacleto en declaraciones radiales. La idea del mens sana es cerrarlo a préstamo por una temporada, ya que el Lille de Francia, dueño de su pase, quiere que tenga rodaje luego de haber sumado pocos encuentros en su etapa en Boca.

Para colmo, que Miramón se haya instalado en la Ciudad, alimentó más la ilusión de los hinchas mens sana. Ignacio Miramón sostuvo una rutina de entrenamiento en La Plata, a la espera de que se resuelva su futuro deportivo. El mediocampista surgido en Gimnasia pasó la Nochebuena en la Ciudad junto a su familia, pero previamente realizó trabajos de alta intensidad y ejercicios específicos, con el objetivo de llegar en plenitud física ante cualquier escenario que se presente en el corto plazo.

“Creo que está hecho en un 50% o 60%” destacó el presidente del Lobo, Anacleto

De esta manera y a la espera de la operación se oficialice, los caminos entre Miramón y Gimnasia se volverían a cruzar. La idea es cerrar todo antes de fin año, para que pueda estar en el inicio de la pretemporada bajo las órdenes de Fernando Zaniratto.

De esta manera, el Lobo sumaría un segundo refuerzo de jerarquía, luego de la llegada de Nacho Fernández. El propio Anacleto señaló que en este mercado de pases, no se incorporará mucho pero sí, de calidad.

Lo de Max quedó en stand by, pero posiblemente el Lobo termine renovándole

Vamos a traer poco, pero bueno. Gimnasia tiene buenas juveniles y vamos a apostar a eso. Gimnasia no va a regalar su patrimonio y va a vender bien a sus juveniles. Nacho (Fernández) le va a aportar mucho a los más jóvenes, es un referente adentro y afuera de la cancha y por eso es que decidimos traerlo. Nos aportará muchísimo”.

EL MERCADO

Ante la cercana llegada de Miramón, la renovación de Augusto Max quedó en stand by, más allá que todo estaba encaminado para extender el vínculo por dos años. El Lobo está priorizando la negociación por Miramón y una vez resuelto eso, se enfocará en lo de Max, quien fue uno de los puntos altos del último semestre del año. Todo indicaría, de igual forma, que el Lobo va a extender el vínculo con el uruguayo, más allá que también maneja la opción de incorporar a Santiago Dalmasso, el juvenil volante de la Reserva de Boca.

Después, el propio Anacleto reconoció que Gimnasia quiere sumar a Milton Casco, pero que el lateral maneja una oferta para ir al exterior: “Hablé con Milton (Casco) y él también tiene una oferta del exterior, y va a definir que va a hacer”.

Además, no se descarta que el Lobo busque otro delantero en el mercado de pases, luego de las salidas de Alejandro Piedrahíta y Norberto Briasco. Sin dudas, es uno de los sectores donde menos recambio quedó.

LO INSTITUCIONAL

La flamante Comisión Directiva tiene como objetivo empezar la renovación del Juan Carmelo Zerillo. Así, lo confirmó el propio Anacleto: “Estamos trabajando para hacer el estadio nuevo. De cero. Tenemos en la cabeza ese proyecto y tenemos la voluntad de realizarlo, y no es a tan largo plazo”, aseguró.

En cuánto a la situación económica, dijo que llevará un tiempo ordenar el club pero que se imaginaron la situación al momento de asumir: “Va a llevar un tiempo ordenarnos, sobre todo porque la situación del club no es la mejor. Estamos hace meses preparándonos para ir mejorando poco a poco. La situación es delicada y están apareciendo deudas, pero poco a poco vamos controlando la situación. Sabíamos mas o menos cual era el margen de deudas y está en un número cercano al que imaginábamos. Hay un gran equipo profesional que en unos meses vamos a hacer unas cositas que van a generar ruido. Estamos tratando de buscar algunas cosas disruptivas, va a haber inversión privada en la infraestructura del club”.

 

Un delantero se despidió y seguirá en el ascenso

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

