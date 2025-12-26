El club Universitario firmará un acuerdo para el desarrollo de su Sede Náutica en Ensenada

VIDEO.-Desesperante: vecinos ayudan con baldes a controlar el incendio en una cantera de La Plata
El Club Universitario de La Plata (CULP) aprobó en su última asamblea de socios la firma de un acuerdo de colaboración con una empresa desarrolladora para el gerenciamiento, administración y explotación conjunta de su Sede Náutica en Ensenada, en un proyecto que desde la institución señalan que marca "un antes y un después en la historia" de la entidad.
El convenio permitirá poner en valor las instalaciones, mejorar servicios y ampliar las propuestas deportivas, sociales y recreativas de la sede. Las mejoras partirán del Masterplan que realizó la Fundación Clorindo Testa con foco en "la preservación del patrimonio cultural e histórico del emblemático predio de Punta Lara y el asesoramiento técnico de Puerto La Plata en relación al cuidado del entorno ribereño".
En una primera etapa, el plan estratégico prevé la puesta en marcha y desarrollo de una guardería náutica con bajada al río, sectores gastronómicos, canchas de tenis y pádel, gimnasio y escuela de deportes de viento (kitesurf, windsurf, entre otros). Además, los socios contarán con beneficios y descuentos en todas las actividades.
El proyecto contempla también la posibilidad de desarrollos a largo plazo, siempre bajo aprobación de la asamblea de socios.
La asamblea se realizó el miércoles 17 en la que, además de aprobar este plan de desarrollo y puesta en valor de Sede Náutica, se presentó el avance de las obras proyectadas para el período 2024-2027, entre las que se destacaron la finalización de la cancha de agua de hockey, la llegada de Cachito Vigil al club, la refacción del natatorio, la renovación del área de tenis y el progreso del gimnasio en Gonnet.
