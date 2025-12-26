Se incendió una camioneta en Arturo Seguí y quedó destruida por completo

Un incendio vehicular generó preocupación durante la noche del jueves en la localidad de Arturo Seguí, donde una camioneta fue consumida totalmente por las llamas, aunque no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:20, en la intersección de las calles 411 y 135, cuando por causas que aún se encuentran bajo investigación el vehículo comenzó a prenderse fuego. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia al observar el avance de las llamas y una intensa columna de humo que se extendía sobre la calzada.

Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos de Villa Elisa y Voluntarios de Arturo Seguí, quienes trabajaron de manera coordinada durante aproximadamente media hora para controlar y extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara hacia la vegetación o propiedades linderas.

A pesar del rápido accionar de los bomberos, la camioneta sufrió pérdidas totales. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos ni personas asistidas por el episodio.

Las autoridades continúan investigando el origen del siniestro para determinar si se trató de una falla mecánica o de otro tipo de circunstancia.