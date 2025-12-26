¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31

Distintos pronósticos empiezan a consolidar un escenario muy caluroso para el cierre de este 2025 sobre la ciudad de La Plata y alrededores. Las temperaturas sofocantes comienzan este viernes aunque se harán sentir con mucho más rigor los últimos 3 días del año, en los que se esperan marcas tanto mínimas como máximas bastante altas, y esto estaría configurando la primera ola de calor de la temporada sobre la Ciudad.

El dato es primordial para que los platense vayan organizándose los festejos del 31 y de Año Nuevo y, por supuesto, para tomar algunos recaudos sobre todos los grupos de personas vulnerables a las altas temperaturas, como los adultos mayores y bebés, entre otros.

Según el sitio especializado Meteored, para este viernes 26, se prevé la continuidad del buen tiempo en la región del AMBA con rotación de vientos al noreste y ascenso fuerte de temperatura, con máximas de 32 °C.

El sábado 27 rápidamente llegará un débil frente frío que podría dejar algunas lluvias y tormentas aisladas de rápido desplazamiento en la madrugada y primera parte de la mañana. Mejorará el tiempo para el mediodía y la tarde, y las temperaturas volverán a subir fuertemente influenciadas por el viento continental del sudoeste, a la espera de máximas de 34 °C.

Para el domingo 28, una vez que el viento rote del sudoeste al este, nuevamente volverá a producirse una moderación de las temperaturas, en una jornada con previsión de cielo algo o parcialmente nublado y máximas de hasta 31 °C.

A partir del lunes 29 otra vez rotará el viento al noreste, y se posicionará aún más del norte o incluso noroeste los últimos dos días del año. En este periodo de 3 días volverán a subir muy fuertemente las temperaturas, a la espera de mínimas elevadas de 24 °C y máximas de 31ºC, en alza especialmente hacia el martes 30 y miércoles 31 de diciembre.

Qué va a pasar el 31: lo peor está por venir

Esta previsión, de cumplirse, estaría determinando la primera ola de calor oficial de la temporada 25/26 en La Plata y toda el AMBA, al cumplirse los criterios de al menos 3 días consecutivos con mínimas superiores a 22 °C y máximas superiores a 32,3 °C, de acuerdo a los umbrales establecidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

Habrá que seguir de cerca las próximas actualizaciones de pronóstico para ver si realmente este 2025 se despedirá muy sofocante, con el ojo puesto en particular en lo que pueda suceder para los festejos de la noche del 31 de diciembre, cuando estaría llegando un cambio importante de viento al sur que pueda modificar el escenario.

Por el momento, el lunes se presentaría en La Plata con máxima de 32 ºC, pero esos valores podrían ser ampliamente superados en los días siguientes. Tal es así que el martes 30 la mínima sería de 24 ºC y la máxima se elevaría a 36 ºC. En tanto que para el miércoles, el último día del año, en el que las familias estarán de festejo para recibir el Año Nuevo, se esperan marcas de 24 ºC de mínima y 35º C de máxima.

El panorama podría cambiar en el primer día de 2026. Por ahora, Año Nuevo traería algo de alivio ante tanto calor insoportable, con temperaturas que se ubicarían entre 19 ºC y 28 ºC.