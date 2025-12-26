¿Lucas Alario dice adiós en este mercado?

Lucas Alario fue una pieza clave para la obtención del Trofeo de Campeones, ya que encaminó a Estudiantes con un doblete para levantar el título ante Platense. Ante esto, el Pipa se ganó varios votos de confianza para continuar en el club, ya que todavía le queda un año de contrato. Sin embargo, no se descarta que se vaya en este mercado de pases.

Si bien todo terminó en final feliz para el delantero, el año no fue fácil, ya que en total convirtió tres tantos y fue uno de los más criticados por rendimiento. Inclusive, en el Clausura, había perdido terreno.

Más allá que se especuló con que Estudiantes iba a cortar el vínculo, su buen rendimiento en San Nicolás hizo cambiar los planes, ya que el Pincha quiere que cumpla su contrato y que sea una opción de recambio en el ataque ante las grandes competencias que afrontará el Pincha en 2026.

Sin embargo, el delantero está evaluando su futuro y podría buscar salida, ya que su idea es sumar más minutos. Si bien seguir es una de las opciones, Alario no descarta evaluar ofertas para continuar en el exterior o también en el fútbol argentino.

Durante el 2025, Alario disputó 29 partidos, donde convirtió tres goles. Antes del doblete a Platense, que le significó un título al Pincha, solo le había marcado a Banfield y de penal. Estuvo más de 10 meses sin poder convertir un tanto.

En caso que el atacante decida irse, Estudiantes saldrá a buscar una alternativa en el mercado de pases, más allá de contar con la titularidad indiscutida de Guido Carrillo.

Más allá de lo de Alario, hay otros nombres en ofensiva que también despertaron interés de clubes de afuera y por lo que podría haber ofertas en los próximos días, como Edwuin Cetré y Tiago Palacios. Futbolistas que son importantes para la estructura del Pincha y que tuvieron un 2025 memorable.