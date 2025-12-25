Atracón de Nochebuena, el día después: tips para recuperar el equilibrio tras los excesos en la mesa

En La Plata, al menos cinco heridos por los festejos navideños: destacan "más conciencia" en torno a la pirotecnia
Las celebraciones de fin de año suelen transformar las reuniones sociales en escenarios de descontrol alimenticio, donde la abundancia de platos calóricos y la presión del entorno facilitan el consumo impulsivo. Se estima que en festividades como la Nochebuena la ingesta de calorías puede dispararse hasta un 50% por encima de lo habitual, un fenómeno impulsado en gran medida por el estrés, que explica casi una cuarta parte de estas conductas desmedidas frente a la mesa.
Ante este panorama, comprender cómo reaccionar el día después se vuelve fundamental para mitigar el malestar físico y retomar el bienestar general.
Una vez que aparecen síntomas como la pesadez, los gases o la hinchazón abdominal, existen medidas sencillas pero eficaces para facilitar el proceso digestivo.
En lugar de optar por el sedentarismo, los especialistas recomiendan realizar caminatas moderadas, ya que el movimiento ayuda a estimular el tránsito intestinal, reduce la presión en el abdomen y contribuye a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre.
Esta actividad debe acompañarse de una hidratación constante, puesto que el sistema digestivo requiere un mayor volumen de agua para procesar el excedente de alimentos.
Complementar la ingesta de líquidos con infusiones de menta, jengibre o manzanilla también resulta de gran ayuda para aliviar la sensación de plenitud y relajar el tracto digestivo.
Un error frecuente tras un atracón es intentar compensar el exceso omitiendo comidas al día siguiente, especialmente el desayuno. No obstante, la evidencia científica sugiere que mantener una rutina alimentaria regular ayuda a reducir la ansiedad y evita que se repitan episodios de ingesta compulsiva durante la tarde o la noche.
Asimismo, es crucial reordenar el entorno doméstico retirando de la vista aquellos alimentos altamente tentadores que suelen sobrar de la cena, minimizando así las oportunidades de recaer en el consumo excesivo.
Es importante recordar que, aunque el cuerpo haya recibido una gran cantidad de calorías, es probable que la dieta del atracón haya carecido de nutrientes esenciales, por lo que retomar una alimentación rica en vitaminas y minerales es prioritario.
En este proceso de recuperación, la precaución debe ser la regla de oro: el uso de remedios caseros como el bicarbonato de sodio debe manejarse con cuidado. Aunque es un recurso común contra la acidez, su ingesta cuando el estómago está extremadamente dilatado puede acarrear complicaciones graves y poco frecuentes, como la ruptura gástrica.
Por ello, ante malestares persistentes o intensos, la recomendación médica siempre prevalece sobre la automedicación, garantizando una recuperación segura y saludable
