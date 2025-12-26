Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

"Campeón de campeones": ya está a la venta el nuevo libro de Estudiantes en Diagonal 80 Nº817

Policiales |Sorpresa en Villa Progreso, Berisso

Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda

Los damnificados, ambos jubilados, habían salido a cenar con familiares. Fue en 122 bis entre 21 y 22. Perdieron 15 mil dólares

Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda

La cuadra del millonario golpe delictivo. Los vecinos asombrados/web

26 de Diciembre de 2025 | 01:53
Edición impresa

Un nuevo episodio de inseguridad volvió a golpear a vecinos de la Región durante la madrugada de Navidad. Esta vez, las víctimas fueron dos adultos mayores, de 70 y 75 años, que regresaron a su vivienda de Berisso y se encontraron con la casa violentada y completamente revuelta.

El episodio ocurrió en una casa ubicada en 122 bis entre 21 y 22, en la zona de Villa Progreso, donde reside desde hace tres años una pareja de jubilados.

Tras haber salido para pasar la Nochebuena con familiares en City Bell, regresaron alrededor de la 01.30 de la madrugada, momento en que advirtieron signos claros de un robo: una ventanilla forzada, una maceta rota en el fondo del domicilio y varias puertas abiertas.

Al ingresar, constataron que los ambientes habían sido revisados en su totalidad. Incluso una cama presentaba el colchón levantado y había objetos fuera de lugar.

Así, luego del aviso a la central de emergencias 911, personal policial arribó al lugar y realizó una inspección para descartar la presencia de intrusos, con resultado negativo.

Fue entonces cuando la mujer denunció el faltante de una suma aproximada de 15 mil dólares, que guardaba como ahorros personales dentro de libros ubicados en una biblioteca de su habitación, de acuerdo a los datos brindados por voceros del caso.

La vivienda, al parecer, no cuenta con cámaras de seguridad, aunque una casa lindera sí posee dispositivos de videovigilancia, que podrían resultar ahora clave para la investigación.

El hecho fue denunciado en el destacamento policial de la jurisdicción y se investiga bajo la modalidad delictual conocida como “escruche”, un tipo de delito que se repite con frecuencia en distintos barrios y que suele tener como blanco a personas mayores, especialmente aquellas que viven solas o presentan dificultades físicas.

Este caso se suma a una seguidilla de robos registrados en zonas céntricas y periféricas de La Plata, donde vecinos advierten el aumento de hechos de inseguridad, incluso en horarios nocturnos y en fechas sensibles como las fiestas, lo que vuelve a poner en agenda el reclamo por mayor prevención, patrullaje y políticas integrales.

Mientras avanza la investigación, crece la preocupación entre los vecinos, que señalan que el delito ya no distingue zonas ni horarios y afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la comunidad.

En muchos casos se trata de “golpes al voleo”, donde los ladrones recorren distintas zonas en busca de casas sin movimiento, luces apagadas o signos evidentes de ausencia.

En otros episodios, en cambio, se sospecha la existencia de tareas de inteligencia previa, con observaciones reiteradas, conocimiento de rutinas y hasta información sobre la presencia de dinero o bienes de valor en el interior de las viviendas.

Este último punto vuelve a instalar el debate sobre cómo los delincuentes acceden a datos sensibles. Vecinos señalan que no es casual que muchas de las víctimas sean adultos mayores y que los robos se concreten en horarios precisos, cuando las casas quedan vacías por lapsos prolongados.

La posibilidad de “entregadores” o de comentarios informales que terminan circulando en el barrio forma parte de las hipótesis que se repiten en cada causa judicial.

Ahora será el turno de que la Justicia hable a través de la UFI Nº 9 de Autores Ignorados de La Plata, que se hizo cargo de todas las diligencias probatorias.

 

