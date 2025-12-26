La Plata, ¿en modo vacaciones?: viernes con poco movimiento en las calles tras el feriado de Navidad

Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
En el último viernes del año, La Plata presentaba un ritmo poco común. Si bien rige el asueto en el ámbito estatal y las clases ya finalizaron, se esperaba una ciudad más dinámica tras el breve receso de Navidad y por tratarse además del último día hábil de la semana. Sin embargo, esto no ocurrió: al menos a media mañana, el panorama era de calles y avenidas prácticamente vacías, con muy poco movimiento de gente.
Por supuesto, las arterias ya no se ven abarrotadas de autos y micros debido al cese de las actividades educativas en escuelas, jardines de infantes y facultades. Esto no solo implicó una merma de vehículos particulares, sino que también afectó al transporte público; los colectivos funcionan desde la semana pasada con cronograma de verano, período en el que parte de los choferes aprovecha para tomarse su licencia por vacaciones.
Tal es así que hoy se podía llegar al trabajo y estacionar en un lugar cómodo sin ningún inconveniente. Una situación que hasta el martes era prácticamente una misión imposible.
A su vez, las plazas -habitualmente transitadas por los vecinos- eran espacio de caminata casi exclusivo para el personal municipal tanto de seguridad como de mantenimiento.
En estos espacios verdes los cantos de las aves resonaban de una forma imposible de apreciar en los días donde la vorágine urbana se adueña del sonido de la Ciudad.
Tal vez las elevadas temperaturas instaladas en los últimos días sean también un motivo para que quienes ya no asisten a la escuela o a la facultad prefieran quedarse en sus casas, evitando el rigor veraniego. Este panorama desolado se ve acentuado, sin dudas, por los estudiantes universitarios que regresaron a sus localidades de origen para pasar las fiestas con sus familias.
Asimismo, es una época en la que muchos eligen tomarse un descanso laboral para compartir las fiestas con sus seres queridos, mientras que otros aprovechan el período de vacaciones para trasladarse hacia destinos turísticos nacionales o internacionales.
Por otro lado, los bancos operaban con normalidad este viernes, más allá del asueto que rige a nivel estatal en todos sus estamentos (nacional, provincial y municipal). Cabe recordar que este sector funciona con horario de verano, de 8 a 13.
El comercio, en tanto, volvía hoy a levantar las persianas tras el feriado de Navidad y la explosiva actividad de los días previos. Es probable que, con el correr de las horas, la ciudad recupere algo de movimiento en esta jornada que representa el umbral del último fin de semana del año.
