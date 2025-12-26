Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Este finde se sale en La Plata: música, shows, teatro y más en la agenda de espectáculos

Este finde se sale en La Plata: música, shows, teatro y más en la agenda de espectáculos

Cruzando el charco

26 de Diciembre de 2025 | 02:42
■ HOY

Música

Cruzando el charco.- A las 20 en 58 entre 10 y 11, último show del año.

El Cara.- A las 20 en 18 entre 70 y 71, show acústico.

Teatro

Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19.

Muestra Cronopia 6.- A las 18 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, función con cuatro obras escritas por alumnos del taller literario: “Macho Alfa”, “Espejismos”, “Aprender a soltar” y “Un monólogo”. Dirigido por Rodrigo Mauregui e interpretado por alumnos de Escenario 40.

Muestra Cronopia 7: Adulterios 1.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, cuatro obras escritas por Squadra Dramaturgia: “Dolores de pareja”, “Picante”, “Banquete” y “Cuerpo o alma”. Con dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos destacados de Escenario 40.

Muestra Cronopia 8.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, tres micro-obras relacionadas con los signos del zodiaco y sus procederes: “Monólogo sobre Sagitario”, “Visiones”, “Match fallido” y “Teatro para no ser desastres”. Dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos de Escenario 40.

■ MAÑANA

Música

El mató a un policía motorizado.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Orfebres.- A las 22 en 18 e 70 y 71, con Escalenos.

Ricardo Parisi.- A las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.

Teatro

(In)comunicados.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, dirigida por Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos de Escenario 40.

Muestra Cronopia 10: Adulterios 2.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, cuatro obras escritas por Squadra Dramaturgia: “Cosas que pasan”, “Desarmadero”, “Paz familiar” y “Transacción amorosa”. Con dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos destacados de Escenario 40.

Humorísimas.- A las 22.30 en 12 esquina 72.

Cine

Flow.- A las 20 en la Plaza Mil FLores, 138 bus entre 413 bis y 414 bis, de GInts Zilbalodis en el marco del Ciclo de Cine Caminante. Entrada gratuita.

■ DOMINGO

Música

El mató a un policía motorizado.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.

Cappella del Plata.- A las 20 en La Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, obras del barroco francés con archilaud y canto. Esteban Manzano (tenos) y Sergio Casanovas (tiorba), invitados. Entrada libre y gratuita.

Roda de cumbia.- Desde las 18 en 472 y Centenario.

Teatro

Muestra Cronopia 11: Adulterios 3.- A las 18 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, tres obras escritas por Squadra Dramaturgia: “Cambiazo”, “Crisantemos” y “Fue el inconsciente”. Con dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos destacados de Escenario 40.

(In)comunicados.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, dirigida por Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos de Escenario 40.

 

