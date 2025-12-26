Este finde se sale en La Plata: música, shows, teatro y más en la agenda de espectáculos

Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31
La Plata, ¿en modo vacaciones?: viernes con poco movimiento en las calles tras el feriado de Navidad
Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes ¡Conseguilo en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders 47 Nº609!
Gimnasia avanza por la llegada de Miramón: "Está hecho en un 60%"
Feriados 2026 confirmados: habrá tres fines de semana extralargos
Este finde se sale en La Plata: música, shows, teatro y más en la agenda
Festividad trágica en La Plata: qué se sabe del estallido de violencia que terminó en un crimen brutal
Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda de Berisso
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Cuenta DNI activó este viernes una promo sin tope de reintegro en un supermercado de La Plata
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias
Se incendió una camioneta en Arturo Seguí y quedó destruida por completo
La impresionante cifra que gastó la China Suárez en Navidad: la foto en la caja registradora no dejó dudas
El mejor regalo de Navidad: Rocío Marengo ya está en su casa con Isidro
Vigilia por la salud de Cristina Kirchner, que continúa internada
Victoria Villarruel contestó las críticas del biógrafo del Presidente
■ HOY
Música
Cruzando el charco.- A las 20 en 58 entre 10 y 11, último show del año.
La agenda de Buenos Aires
Guía de cines
El Cara.- A las 20 en 18 entre 70 y 71, show acústico.
Teatro
Humorísimas.- A las 22.30 en 51 entre 18 y 19.
Muestra Cronopia 6.- A las 18 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, función con cuatro obras escritas por alumnos del taller literario: “Macho Alfa”, “Espejismos”, “Aprender a soltar” y “Un monólogo”. Dirigido por Rodrigo Mauregui e interpretado por alumnos de Escenario 40.
Muestra Cronopia 7: Adulterios 1.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, cuatro obras escritas por Squadra Dramaturgia: “Dolores de pareja”, “Picante”, “Banquete” y “Cuerpo o alma”. Con dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos destacados de Escenario 40.
Muestra Cronopia 8.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, tres micro-obras relacionadas con los signos del zodiaco y sus procederes: “Monólogo sobre Sagitario”, “Visiones”, “Match fallido” y “Teatro para no ser desastres”. Dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos de Escenario 40.
■ MAÑANA
Música
El mató a un policía motorizado.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.
Orfebres.- A las 22 en 18 e 70 y 71, con Escalenos.
Ricardo Parisi.- A las 21 en 16 y 65, melódicos y bailables.
Teatro
(In)comunicados.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, dirigida por Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos de Escenario 40.
Muestra Cronopia 10: Adulterios 2.- A las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, cuatro obras escritas por Squadra Dramaturgia: “Cosas que pasan”, “Desarmadero”, “Paz familiar” y “Transacción amorosa”. Con dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos destacados de Escenario 40.
Humorísimas.- A las 22.30 en 12 esquina 72.
Cine
Flow.- A las 20 en la Plaza Mil FLores, 138 bus entre 413 bis y 414 bis, de GInts Zilbalodis en el marco del Ciclo de Cine Caminante. Entrada gratuita.
■ DOMINGO
Música
El mató a un policía motorizado.- A las 20 en 58 entre 10 y 11.
Cappella del Plata.- A las 20 en La Peña de las Bellas Artes, 49 entre 12 y 13, obras del barroco francés con archilaud y canto. Esteban Manzano (tenos) y Sergio Casanovas (tiorba), invitados. Entrada libre y gratuita.
Roda de cumbia.- Desde las 18 en 472 y Centenario.
Teatro
Muestra Cronopia 11: Adulterios 3.- A las 18 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, tres obras escritas por Squadra Dramaturgia: “Cambiazo”, “Crisantemos” y “Fue el inconsciente”. Con dirección de Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos destacados de Escenario 40.
(In)comunicados.- A las 20 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, dirigida por Rodrigo Mauregui e interpretada por alumnos de Escenario 40.
Cruzando el charco
Flow
Cappella del plata
