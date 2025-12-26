Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |FALSOS INTERMEDIARIOS Y OFERTAS INEXISTENTES, UN CLÁSICO DE CADA TEMPORADA

Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones

El Colegio de Martilleros de La Plata y organismos turísticos reforzaron sus recomendaciones para contratar alojamiento en destinos de verano evitando los riesgos habituales y con mayor seguridad

Alquiler sin sorpresas: claves para evitar estafas en vacaciones

Las operaciones a distancia multiplican los riesgos de caer en una estafa al alquilar.

26 de Diciembre de 2025 | 01:45
Propiedades inexistentes, falsos intermediarios, condiciones incumplidas... con la llegada del verano y el inicio del movimiento turístico más intenso del año vuelve a ponerse en agenda una preocupación recurrente para miles de familias: alquilar alojamiento sin que la experiencia termine en una decepación.

Para prevenir estafas habituales, el Colegio de Martilleros de La Plata lanzó una guía práctica dirigida tanto a quienes alquilan mediante inmobiliarias como a quienes lo hacen de manera particular.

“El objetivo es hacer reflexionar a los veraneantes antes de concretar una operación”, explican desde la entidad, que todos los años insiste en la importancia de tomar recaudos básicos.

Como señalan desde el Colegio, las nuevas tecnologías, que facilitan las operaciones a distancia evitando viajar al destino para cerrar un alquiler, también abrieron la puerta a múltiples engaños. Con ellas “llegaron los cuentos del tío en decenas de variantes”, señala Alberto Levy, secretario general de la entidad.

Por eso, antes de enviar cualquier seña o depósito, la recomendación de los expertos es solicitar el número de matrícula del martillero y consultar en qué Colegio profesional está inscripto. Luego, comunicarse con esa entidad para verificar la información.

Desde el Colegio de Martilleros recuerdan que todos los Colegios del país están interconectados y que pueden orientar a los interesados a través de los teléfonos 221 483.6878 y 221 425.7536. Una vez confirmada la matrícula, el riesgo se reduce considerablemente.

Desde ya “alquilar a través de inmobiliarias tiene más posibilidades de achicar el margen de riesgo, y también más variantes para detectar el fraude”, afirma Levy al explicar que “la intervención de un profesional matriculado ofrece mayor respaldo y herramientas de verificación”.

No obstante, en el Colegio reconocen que muchas personas optan hoy por alquilar de forma particular. En esos casos, también hay pautas a seguir. Entre ellas, recomiendan priorizar siempre el contacto por videollamada.

“Aquel que está ocultando algún hecho ilícito no querrá exponerse y los que no tienen nada que ocultar lo harán sin problemas”, explica Levy, que sugiere además consultar quién es el administrador del consorcio —en edificios siempre existe— para verificar la existencia del departamento y confirmar que está efectivamente en alquiler.

Estas recomendaciones se complementan con las impulsadas en destinos turísticos como el Partido de La Costa, donde ante el inicio de la temporada enfatizaron la recomendacion a los visitantes de contratar alojamientos de manera segura.

Una de las principales sugerencias del partido es consultar el sitio oficial [www.lacosta.tur.ar], que ofrece un listado de hoteles, campings, cabañas e inmobiliarias habilitadas por el municipio. Elegir servicios registrados permite acceder a controles oficiales y respaldo ante posibles inconvenientes.

Desde el Partido de la Costa también advierten sobre los riesgos de cerrar alquileres exclusivamente por redes sociales con personas desconocidas. “Precios demasiado bajos, pedidos de pago urgente o exigencias de efectivo sin comprobante son señales de alerta”, alerta el municipio, que recomienda priorizar transferencias bancarias o tarjetas que dejan constancia de la operación.

Si aun así surge un conflicto, el primer paso es contactar a quien gestionó el alquiler. De no resolverse, el municipio aconseja formalizar el reclamo por escrito y conservar toda la documentación. Defensa del Consumidor, organismos turísticos y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de La Costa son vías disponibles para asesoramiento y denuncias.

Aunque informarse, verificar y alquilar por canales oficiales no elimina por completo los riesgos, sí puede marcar la diferencia entre unas vacaciones soñadas y una decepción.

 

