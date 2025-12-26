Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda
La Comuna restaurará El Bosque y colocará rejas en todo el perímetro
¿Cuándo llega lo peor? Arranca hoy una ola de calor infernal en La Plata que podría extenderse hasta el 31
La Plata, ¿en modo vacaciones?: un viernes con poco movimiento en las calles tras el feriado de Navidad
Wanda Nara sin límites: gastó una millonaria cifra en su regalo de Navidad, un exclusivo bolso de más de 90 millones de pesos
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes ¡Conseguilo en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders 47 Nº609!
Gimnasia avanza por la llegada de Miramón: "Está hecho en un 60%"
Feriados 2026 confirmados: habrá tres fines de semana extralargos
Este finde se sale en La Plata: música, shows, teatro y más en la agenda
Festividad trágica en La Plata: qué se sabe del estallido de violencia que terminó en un crimen brutal
Robaron una fortuna escondida en la biblioteca de una vivienda de Berisso
Pedí el Martín Fierro: ya está a la venta en diagonal 80, con descuento con Club EL DIA
Cuenta DNI activó este viernes una promo sin tope de reintegro en un supermercado de La Plata
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Quiénes ganaron más y quiénes menos en el cierre de las paritarias
Se incendió una camioneta en Arturo Seguí y quedó destruida por completo
La impresionante cifra que gastó la China Suárez en Navidad: la foto en la caja registradora no dejó dudas
El mejor regalo de Navidad: Rocío Marengo ya está en su casa con Isidro
Vigilia por la salud de Cristina Kirchner, que continúa internada
Victoria Villarruel contestó las críticas del biógrafo del Presidente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un trágico episodio ocurrió este jueves 25 de diciembre durante la Navidad en una vivienda ubicada en 36 entre 138 y 139 en la localidad de San Carlos, donde fue hallado sin vida un hombre de 30 años en la zona oeste de La Plata.
Según informaron fuentes policiales a EL DIA, contaron que oficiales del Comando de Patrullas llegaron en el lugar tras un alerta radial dado al 911, se informaba sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en una vivienda. Al arribar, los policías se entrevistaron con un familiar de la víctima, tío del fallecido, quien manifestó que el joven atravesaba problemas de adicción.
De acuerdo a su relato, al notar que su sobrino no salía de su dormitorio, decidió ingresar y lo encontró sin signos vitales. Minutos más tarde, una ambulancia arribó al lugar y el personal médico confirmó el fallecimiento.
El lugar fue preservado para la realización de las correspondientes. Interviene en la causa, caratulada como “Suicidio”, la UFI N° 06, a cargo de Patricio Barraza.
Por último, fuentes del caso confirmaron que no hubo faltantes y que no hay indicios que permitan inferir la incidencia de otras personas en la escena. Se espera la autopsia para las próximas horas.
Línea 144: atención, contención y asesoramiento en casos de violencia de género (24 hs).
Línea 911: emergencias.
Línea 0800-222-1002: atención en salud mental.
LE PUEDE INTERESAR
Se incendió una camioneta en Arturo Seguí y quedó destruida por completo
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí