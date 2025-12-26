Conmoción en La Plata: tras los festejos de Navidad, encontraron muerto a un hombre de 30 años en una vivienda

Un trágico episodio ocurrió este jueves 25 de diciembre durante la Navidad en una vivienda ubicada en 36 entre 138 y 139 en la localidad de San Carlos, donde fue hallado sin vida un hombre de 30 años en la zona oeste de La Plata.

Según informaron fuentes policiales a EL DIA, contaron que oficiales del Comando de Patrullas llegaron en el lugar tras un alerta radial dado al 911, se informaba sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en una vivienda. Al arribar, los policías se entrevistaron con un familiar de la víctima, tío del fallecido, quien manifestó que el joven atravesaba problemas de adicción.

De acuerdo a su relato, al notar que su sobrino no salía de su dormitorio, decidió ingresar y lo encontró sin signos vitales. Minutos más tarde, una ambulancia arribó al lugar y el personal médico confirmó el fallecimiento.

El lugar fue preservado para la realización de las correspondientes. Interviene en la causa, caratulada como “Suicidio”, la UFI N° 06, a cargo de Patricio Barraza.

Por último, fuentes del caso confirmaron que no hubo faltantes y que no hay indicios que permitan inferir la incidencia de otras personas en la escena. Se espera la autopsia para las próximas horas.



PEDÍ AYUDA, NO ESTÁS SOLO



Línea 144: atención, contención y asesoramiento en casos de violencia de género (24 hs).

Línea 911: emergencias.

Línea 0800-222-1002: atención en salud mental.