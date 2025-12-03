Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Policiales

Reclamo en Fiscalías de La Plata a casi un año de la muerte de Agustín Arévalo

3 de Diciembre de 2025 | 12:59

Familiares de Agustín Arévalo, con el apoyo de taxistas platenses, protestaron este miércoles en las fiscalías penales de 8 entre 56 y 57 de La Plata para demandar celeridad y transparencia en la investigación sobre la muerte del joven, ocurrida el 25 de diciembre del año pasado. 

En ese marco los manifestantes denunciaron serias irregularidades en el proceso judicial y el supuesto intento de la fiscalía de archivar la causa.

Los allegados de Arévalo insistieron en que el joven fue fatalmente atropellado en la madrugada de Navidad por Nicolás Massei, quien presuntamente conducía en contramano y bajo los efectos del alcohol. 

La cuñada de la víctima detalló la negligencia procesal, afirmando que no se realizaron pericias en el lugar del siniestro. Horas después, fue ella quien encontró las pertenencias de Agustín en el sitio sin la presencia de personal policial. A esto se suma la denuncia de que Massei fue liberado inmediatamente sin ser retenido tras el hecho.

“A casi un año, mi cuñado está muerto y nadie hizo nada. Lo único que pedimos es justicia”, manifestó la familiar.

Durante la protesta, los familiares de Arévalo reclamaron con énfasis que la investigación se mantenga abierta, se profundice el esclarecimiento de las circunstancias y se garantice que el responsable enfrente las consecuencias legales pertinentes.

