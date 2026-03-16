Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E

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Un equipo de investigadores platenses desarrolló un dispositivo electrónico portátil capaz de detectar la hepatitis E de manera rápida y precisa. El avance fue impulsado por la red científica ViroSensAr y contó con la participación de especialistas de Tucumán.
El sistema funciona como un biosensor digital que utiliza chips de grafeno para identificar la presencia del virus. En esos chips se incorporaron nanoanticuerpos, moléculas diminutas derivadas de anticuerpos presentes en camélidos como llamas o alpacas, capaces de reconocer con gran precisión un antígeno característico del virus de la hepatitis E.
El desarrollo fue liderado por investigadores del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas (INIFTA, CONICET-UNLP), en colaboración con el Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía (INQUIMAE, CONICET-UBA), el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO, CONICET-UNT) y la empresa biotecnológica Gisens Biotech.
Uno de los aspectos innovadores del dispositivo es la incorporación de técnicas de aprendizaje automático, que permite optimizar la interpretación de los resultados. Gracias a este sistema, el test alcanzó niveles cercanos al 100% tanto en sensibilidad como en especificidad.
El nuevo dispositivo podría facilitar el diagnóstico temprano,y, al ser portátil, utilizarse en centros de salud pequeños o en zonas rurales.
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