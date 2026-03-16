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"¡Que los cumplas feliz!": Claudia Villafañe, Oscar Ruggeri y la intimidad del festejo de los 88 años de Carlos Bilardo

"¡Que los cumplas feliz!": Claudia Villafañe, Oscar Ruggeri y la intimidad del festejo de los 88 años de Carlos Bilardo
16 de Marzo de 2026 | 21:32

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En el cumpleaños 88 de Carlos Salvador Bilardo, sorprendieron una serie de contenidos fotográficos y audiovisuales difundidos en la noche del lunes. Es que, en el día en el que el Doctor debió soplar las velitas, aparecieron no solo algunos de los jugadores que dirigió y que siempre lo visitan.

De acuerdo a lo que se pudo ver en redes sociales, además del exentrenador de Estudiantes y la Selección Argentina, se la vio a la exesposa de Diego Armando Maradona, Claudia Villafañe, quien fue a saludarlo y posó en una de las fotos. Es más, hasta se sumó al clásico cantito: "¡Que los cumplas feliz!".

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En la imagen se los ve a Ricardo Giusti, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Claudia Villafañe, Daniela Bilardo, Carlos Bilardo y Gloria Di Bello.

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