Solicitaron la prisión preventiva y la elevación a juicio para el principal acusado por la muerte de Eugenia Carril

La investigación judicial por la trágica muerte de la joven Eugenia Carril alcanzó una instancia decisiva durante las últimas horas. La fiscalía a cargo de la causa presentó el requerimiento formal de elevación a juicio y solicitó la prisión preventiva para el hombre que manejaba el auto al momento de la colisión fatal.

El pedido del Ministerio Público Fiscal se basa en las pruebas recolectadas durante la etapa de instrucción. Los peritajes mecánicos, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de los testigos presenciales resultaron fundamentales para que la fiscalía sostenga la acusación contra el conductor del rodado. La familia de la víctima, a través de sus representantes legales, acompaña el pedido de la fiscalía y exige que el proceso avance sin dilaciones hacia el debate oral y público.

La defensa del acusado tendrá ahora la oportunidad de presentar sus argumentos ante el Juzgado de Garantías interviniente. El magistrado deberá decidir en los próximos días si hace lugar a la detención efectiva del hombre y si confirma el paso de la causa a la etapa de juicio, donde se definirá la condena final.

Desde el inicio de la causa, los familiares y allegados de la joven realizaron diversas movilizaciones para visibilizar el caso y solicitar celeridad en las actuaciones.

Quién es el acusado

Acorralado por la intensa búsqueda policial y, consumido por el peso del remordimiento, el acusado del atropello mortal en Villa Elvira decidió entregarse ante las autoridades. Fue tras más de 24 horas de una búsqueda implacable, que lo hizo desistir de cualquier intento de obstaculizar el accionar de la Justicia. Ya sabían su nombre y le habían allanado la vivienda no muy lejos del lugar donde apareció el cuerpo sin vida de la víctima. Hablamos de Julio Cornelio Guerra Torres (41), un pintor de nacionalidad peruana.

De acuerdo a la información oficial, luego de una serie de tareas preliminares desarrolladas por agentes del destacamento Aeropuerto, con jurisdicción en el lugar del accidente fatal, personal del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, por expresa orden del fiscal Fernando Padovan, se hizo cargo de las pesquisas.

Las tareas desplegadas consistieron en análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas y la recepción de distintos testimonios, lo que permitió establecer que Carril había sido atropellada por un vehículo marca Chevrolet modelo Meriva, de color gris oscuro y en regular estado de conservación.

Con el dominio y las características del rodado en todas las bases policiales de la Región, fue personal del Comando de Patrulla local el que lo visualizó estacionado en la intersección de las calles 5 y 57.

La causa de muerte de Eugenia Carril: los datos de la autopsia

Es que se dieron a conocer los resultados de la autopsia de la joven que apareció sin vida en una zanja. El hombre que se entregó es Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años y pintor de nacionalidad peruana, que ahora enfrenta graves cargos que lo pueden dejar con detención efectiva, al margen del intento de su defensa, que ya planteó una eximición de prisión.

Según pudo saber este diario, el informe da cuenta de que Eugenia murió a causa de "asfixia" y "traumatismo de cráneo grave". Pero además, debido a los estudios realizados, los forenses determinar a qué hora ocurrió el fallecimiento, otro dato clave que confirma lo recolectado en las cámaras de seguridad.

El resultado indica que la víctima presentaba signos compatibles con una data de muerte de entre 12 y 18 horas previas al examen realizado el 14 de febrero al mediodía. Para la fiscalía, esto sugiere que Carril habría sobrevivido durante un lapso posterior al atropello y que el abandono en el lugar incidió en el desenlace fatal.