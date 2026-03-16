Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Solicitaron la prisión preventiva y la elevación a juicio para el principal acusado por la muerte de Eugenia Carril

La fiscalía solicitó que el conductor del vehículo permanezca detenido hasta el inicio del debate oral

Solicitaron la prisión preventiva y la elevación a juicio para el principal acusado por la muerte de Eugenia Carril
16 de Marzo de 2026 | 21:08

Escuchar esta nota

La investigación judicial por la trágica muerte de la joven Eugenia Carril alcanzó una instancia decisiva durante las últimas horas. La fiscalía a cargo de la causa presentó el requerimiento formal de elevación a juicio y solicitó la prisión preventiva para el hombre que manejaba el auto al momento de la colisión fatal. 

El pedido del Ministerio Público Fiscal se basa en las pruebas recolectadas durante la etapa de instrucción. Los peritajes mecánicos, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios de los testigos presenciales resultaron fundamentales para que la fiscalía sostenga la acusación contra el conductor del rodado. La familia de la víctima, a través de sus representantes legales, acompaña el pedido de la fiscalía y exige que el proceso avance sin dilaciones hacia el debate oral y público.

La defensa del acusado tendrá ahora la oportunidad de presentar sus argumentos ante el Juzgado de Garantías interviniente. El magistrado deberá decidir en los próximos días si hace lugar a la detención efectiva del hombre y si confirma el paso de la causa a la etapa de juicio, donde se definirá la condena final.

Desde el inicio de la causa, los familiares y allegados de la joven realizaron diversas movilizaciones para visibilizar el caso y solicitar celeridad en las actuaciones.

Quién es el acusado

Acorralado por la intensa búsqueda policial y, consumido por el peso del remordimiento, el acusado del atropello mortal en Villa Elvira decidió entregarse ante las autoridades. Fue tras más de 24 horas de una búsqueda implacable, que lo hizo desistir de cualquier intento de obstaculizar el accionar de la Justicia. Ya sabían su nombre y le habían allanado la vivienda no muy lejos del lugar donde apareció el cuerpo sin vida de la víctima. Hablamos de Julio Cornelio Guerra Torres (41), un pintor de nacionalidad peruana.

De acuerdo a la información oficial, luego de una serie de tareas preliminares desarrolladas por agentes del destacamento Aeropuerto, con jurisdicción en el lugar del accidente fatal, personal del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, por expresa orden del fiscal Fernando Padovan, se hizo cargo de las pesquisas.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Un allanamiento en La Plata terminó con dos detenidos y el secuestro de cocaína, dinero y más de cien municiones

LE PUEDE INTERESAR

Dos jóvenes, armados con una pistola, fueron demorados tras una persecución en La Plata

Las tareas desplegadas consistieron en análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas y la recepción de distintos testimonios, lo que permitió establecer que Carril había sido atropellada por un vehículo marca Chevrolet modelo Meriva, de color gris oscuro y en regular estado de conservación.

Con el dominio y las características del rodado en todas las bases policiales de la Región, fue personal del Comando de Patrulla local el que lo visualizó estacionado en la intersección de las calles 5 y 57.

La causa de muerte de Eugenia Carril: los datos de la autopsia

Es que se dieron a conocer los resultados de la autopsia de la joven que apareció sin vida en una zanja. El hombre que se entregó es Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años y pintor de nacionalidad peruana, que ahora enfrenta graves cargos que lo pueden dejar con detención efectiva, al margen del intento de su defensa, que ya planteó una eximición de prisión.

Según pudo saber este diario, el informe da cuenta de que Eugenia murió a causa de "asfixia" y "traumatismo de cráneo grave". Pero además, debido a los estudios realizados, los forenses determinar a qué hora ocurrió el fallecimiento, otro dato clave que confirma lo recolectado en las cámaras de seguridad.

El resultado indica que la víctima presentaba signos compatibles con una data de muerte de entre 12 y 18 horas previas al examen realizado el 14 de febrero al mediodía. Para la fiscalía, esto sugiere que Carril habría sobrevivido durante un lapso posterior al atropello y que el abandono en el lugar incidió en el desenlace fatal.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas a Zaniratto

¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo

Rige alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegarán las lluvias

Luto en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el país

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Independiente (M)

Arrancó el paro universitario, con fuerte impacto: cuándo se retoman las clases en facultades y colegios

Estudiantes ultima los preparativos para el choque ante Gimnasia (M)
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Un allanamiento en La Plata terminó con dos detenidos y el secuestro de cocaína, dinero y más de cien municiones

Dos jóvenes, armados con una pistola, fueron demorados tras una persecución en La Plata

VIDEO. Un motociclista resultó herido tras un fuerte choque en la Ruta 2

VIDEO. La Plata: una pick-up fue consumida por el fuego en plena madrugada
Deportes
Tras la derrota, un amistoso con la Villa San Carlos dejó buenas sensaciones en Estancia Chica
Estudiantes llegó a Mendoza con la necesidad de volver al triunfo: los convocados por el 'Cacique' Medina
VIDEO. El golazo de Florencia Gaetán para el triunfo agónico de Gimnasia ante Unión
'Chiquito' Romero se retiró del fútbol tras su breve paso por Argentinos Juniors
VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo
Información General
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
La Ciudad
Rige alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: cuándo llegarán las lluvias
Provincia dio otro paso clave en el proceso de actualización del servicio eléctrico
La Comuna despliega un operativo de prevención ante el alerta Amarillo
Llega el Festival de la Gastronomía Italiana con cocina en vivo, shows, degustaciones y más
VIDEO. El paro universitario arrancó con varias facultades y colegios de la UNLP sin actividad
Espectáculos
Carmiña y el trato de la gente, tras ser expulsada de Gran Hermano: "Es muy loco para mí todo esto"
La fiesta Bresh lanza su academia para jóvenes artistas: es gratuita imagen
Detalle del look viajero de Wanda Nara: cuánto sale la valija rosa de lujo que aparece en sus publicaciones
Quiénes son los cuatro semifinalistas de “MasterChef Celebrity”
Inesperado ingreso en Gran Hermano Generación Dorada: llegó “La Maciel” para reemplazar a Carmiña

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla