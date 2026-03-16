Un allanamiento en La Plata terminó con dos detenidos y el secuestro de cocaína, dinero y más de cien municiones

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Un procedimiento policial realizado en la ciudad de La Plata permitió desarticular un presunto punto de venta de drogas y avanzar en la investigación por el robo de una motocicleta denunciado días atrás. Como resultado del operativo, dos personas fueron aprehendidas y se incautaron estupefacientes, dinero en efectivo y diversos elementos que podrían estar relacionados con la sustracción de motovehículos.
La investigación se inició el 11 de marzo, cuando un hombre denunció que en la madrugada fue interceptado por dos delincuentes mientras circulaba en su motocicleta por la zona de 19 entre 73 y 74. Según indicó en su presentación, uno de los agresores llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas y, tras amenazarlo con un arma de fuego, le sustrajeron el rodado y escaparon.
A partir de ese hecho, personal policial inició tareas investigativas que permitieron establecer que la motocicleta robada podría estar oculta en una vivienda ubicada en 78 entre 17 y 18. Con ese dato, efectivos del grupo operativo realizaron tareas encubiertas en el lugar y detectaron movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes.
De acuerdo con las observaciones realizadas durante varias horas, distintas personas llegaban al domicilio y eran atendidas por un hombre o una mujer que les permitían ingresar brevemente antes de retirarse, una modalidad que los investigadores vincularon con la posible venta de drogas.
Con los elementos reunidos, se solicitó una orden judicial de registro y secuestro, que fue otorgada por el magistrado interviniente. Durante el allanamiento, los agentes encontraron en el interior de la vivienda una mochila con una importante cantidad de cocaína, además de otros elementos de interés para la causa.
Asimismo, los investigadores hallaron 110 municiones de distintos calibres, un pasamontañas, una tijera corta cadenas, un juego de llaves tipo “yuga” y plásticos traseros correspondientes a una motocicleta Rouser, elementos que podrían estar vinculados con el robo de motovehículos.
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Ante el hallazgo de estos elementos, los dos ocupantes de la vivienda fueron aprehendidos en el lugar y quedaron a disposición de la Justicia.
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