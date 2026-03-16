Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP

Desde hoy, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el resto de las casas de altos estudios del país se verán paralizadas por un paro nacional de una semana convocado por las principales federaciones docentes, entre ellas CONADU y CONADU Histórica. La medida, que cuenta con la adhesión local de ADULP, afectará tanto a las 17 facultades como a los colegios preuniversitarios: el Colegio Nacional, el Liceo Víctor Mercante, el Bachillerato de Bellas Artes, la Escuela Graduada (Anexa).

En el ámbito de los colegios preuniversitarios, la noticia fue recibida con alarma y resignación por parte de los padres. Para las familias, el escenario actual despierta los peores recuerdos del ciclo lectivo 2025, un año marcado por la irregularidad en el que, según estimaciones de grupos de padres organizados, se perdieron más de 30 días de clases debido a medidas de fuerza escalonadas.

“No es solo una semana de paro; es el temor a que se repita la dinámica del año pasado, donde los chicos terminaron perdiendo más de un mes de contenidos”, expresó un integrante de la comunidad de padres del Colegio Nacional. La preocupación radica en que, a diferencia de las facultades, la pérdida de días en el nivel secundario y primario impacta directamente en la organización familiar y en la formación pedagógica básica que el sistema preuniversitario solía garantizar como excelencia.

FRACASO

El conflicto surge tras el fracaso de las instancias de negociación con el Gobierno nacional y la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

Una de las críticas más fuertes de los sindicatos y federaciones del sector de la docencia universitaria pasa por la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el intento del gobierno nacional de modificarla o intentar avanzar con una nueva ley.

Según informes recientes, los salarios del sector han sufrido una pérdida del poder adquisitivo superior al 35% desde noviembre de 2023.

Para los gremios, la situación es de “emergencia”, señalando que muchos educadores hoy perciben ingresos que no llegan a cubrir la canasta básica. “Nos sobra vocación, pero nos falta llegar a fin de mes”, expresaron desde las federaciones.

En La Plata, el impacto será total en los colegios preuniversitario y en las facultades la respuesta puede ser dispar, principalmente en Económicas, Derecho, Informática.

El paro, se estima, tendrá alcance en la docencia, la investigación y tareas de extensión.

El paro comienza hoy y se extenderá hasta el viernes 20 de marzo inclusive. Luego habrá dos días feriados: lunes 23 (turístico) y martes 24 (feriado nacional, al cumplirse 50 años del último golpe militar en el país.

REPROGRAMACIÓN

Entre otras consecuencias ya hubo reprogramaciones en la Facultad de Psicología, donde ya se postergó el inicio del cuatrimestre para estudiantes de 2° a 6° año hasta el lunes 30 de marzo.

La actividad se retomaría recién el miércoles 25 de marzo, aunque bajo amenaza de nuevas medidas.

Lejos de ser una protesta aislada, CONADU ha definido este paro como el “primer mojón” de un plan de lucha progresivo. De no mediar respuesta, se prevén paros de semana completa también para fines de marzo y abril. En la primera semana de abril, incluso, se desarrollará Semana Santa (jueves y viernes sin clases) y el feriado del 2 abril (a 44 años de la Guerra de Malvinas).

También en el horizonte ya se vislumbra una nueva Marcha Federal Universitaria para el 23 de abril.

En ese contexto, los rectores, agrupados en el CIN, han manifestado su preocupación, alertando que la continuidad del primer cuatrimestre está seriamente comprometida. Mientras tanto, la comunidad educativa de La Plata queda a la espera de una señal política que destrabe un conflicto que mantiene las aulas cerradas y la incertidumbre de miles de familias en aumento.