Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias

Para el inicio de esta semana, la Dirección de Hidrometeorología local estableció elevar el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) Amarillo para este martes, debido a la previsión de fenómenos climáticos que podrían afectar la zona urbana y los alrededores.

Según el reporte oficial, el desmejoramiento ocurrirá entre la mañana y la tarde del martes. Las autoridades advierten sobre el desarrollo de tormentas, algunas con capacidad para ser localmente fuertes. Estos eventos meteorológicos traen consigo la posibilidad de ráfagas de viento, caída de granizo y chaparrones de gran intensidad en períodos cortos de tiempo.

19:45 h> Subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS entre la mañana y la tarde del martes en la ciudad de La Plata; algunas podrían ser localmente fuertes con ráfagas, caída de granizo y chaparrones intensos. Luego las condiciones mejorarán. pic.twitter.com/CXCtE6egpu — Clima La Plata (@ClimaMLP) March 15, 2026

En esa línea, desde la Comuna, indicaron sobre las condiciones climáticas para el inicio de la semana: "Durante la mañana y primeras horas de la tarde del lunes también hay probabilidad de chaparrones y tormentas dispersas".