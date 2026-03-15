Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias

Alerta “Amarillo” en La Plata por tormentas: a qué hora llegarían las lluvias
15 de Marzo de 2026 | 19:47

Escuchar esta nota

Para el inicio de esta semana, la Dirección de Hidrometeorología local estableció elevar el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) Amarillo para este martes, debido a la previsión de fenómenos climáticos que podrían afectar la zona urbana y los alrededores. 

Según el reporte oficial, el desmejoramiento ocurrirá entre la mañana y la tarde del martes. Las autoridades advierten sobre el desarrollo de tormentas, algunas con capacidad para ser localmente fuertes. Estos eventos meteorológicos traen consigo la posibilidad de ráfagas de viento, caída de granizo y chaparrones de gran intensidad en períodos cortos de tiempo.

En esa línea, desde la Comuna, indicaron sobre las condiciones climáticas para el inicio de la semana: "Durante la mañana y primeras horas de la tarde del lunes también hay probabilidad de chaparrones y tormentas dispersas".

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades Jubilados, cursos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Gimnasia falló en defensa, perdió 3 a 2 con Independiente de Mendoza y se arruinó una tarde que había empezado muy bien

La arena avanza: médanos que tapan calles y el frágil equilibrio de la Costa Atlántica bonaerense

Se rompió la cadena de pagos en el Gran La Plata y el sistema cruje

Colapinto terminó 10º en el GP de China y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 tras más de un año

Debuta Pablo Aguiar por la lesión del Pata Castro

Cuánto debe ganar una familia para ser de clase media en la Argentina

El PJ bonaerense votó autoridades en 16 distritos: los primeros resultados de los comicios

Doble aumento: ABSA confirmó subas en las boletas de abril y mayo
Últimas noticias de La Ciudad

Más aumentos: desde mañana viajar en micro de La Plata a CABA será más caro

Domingo soleado y con máxima de 31º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 15 de marzo

Platenses reconocen que comen cada vez peor en el trabajo, en gran medida por los costos
Policiales
VIDEO. Así fue el violento asalto de dos motochorros a un kiosco en La Plata
Crimen de Kim Gómez: mañana se conocerá el fallo contra el joven acusado de homicidio
Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación
Robaron en una iglesia evangelista de La Plata: forzaron una puerta, tomaron cerveza y huyeron con varios objetos
Impactante choque en Plaza Italia: un auto se estrelló contra una columna de luz
Espectáculos
Ricky Sarkany y el recuerdo de su hija Sofía, a casi cinco años de su fallecimiento: "Siento que está acá con nosotros"
Luciana, ex Gran Hermano, detenida y acusada de "viuda negra": la defensa negó el robo y denunció violación
La filosa pregunta de Mirtha Legrand a Moria Casán sobre Susana Giménez
Arrestaron a Luciana, exGran Hermano, por haber robado a un turista
La agenda completa de espectáculos: qué ver este fin de semana en La Plata
Deportes
Fuerte autocrítica de Zaniratto tras los errores que llevaron a la derrota a Gimnasia en el Bosque
River va por otro éxito en el ciclo de Coudet: hora, formaciones y tv
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Gimnasia falló en defensa, perdió 3 a 2 con Independiente de Mendoza y se arruinó una tarde que había empezado muy bien
VIDEO. Eduardo Domínguez estalló tras una nueva derrota del Atlético Mineiro
Información General
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla