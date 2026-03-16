La Comuna despliega un operativo de prevención ante el alerta Amarillo

En el marco del Nivel de Atención del Riesgo ‘amarillo’ establecido para el martes 17 de marzo en la ciudad, la Comuna local desplegó un operativo de prevención con tareas de limpieza y destape en sumideros, bocas de tormenta, cámaras de inspección, cruces de calle, zanjas y conductos con el fin de facilitar el adecuado escurrimiento del agua.

Los trabajos se desarrollan en Villa Elisa, Gonnet, Villa Castells, Savoia, Gorina, Villa Elvira, San Lorenzo, Hernández, San Carlos, Lisandro Olmos, Los Hornos, Arturo Seguí, Abasto, City Bell, Etcheverry, Sicardi, Melchor Romero, Ringuelet y Tolosa, entre otros barrios del partido.

También se trabaja en las zonas del Hospital de Niños, el Teatro Argentino, el Hospital Italiano y el Cementerio Municipal, además de en el tramo de avenida 7 que se extiende desde 32 hasta Plaza Italia, el sector de diagonal 74 que va de 19 a 27, la circunvalación y otras zonas del casco urbano.

Para llevar adelante los operativos se dispusieron más de medio centenar de agentes y seis camiones desobstructores tipo vactor, que continuarán trabajando en áreas estratégicas del casco y las zonas norte, sur y oeste mientras se mantenga el alerta.

Estos equipos resultan clave para la limpieza y desobstrucción de conductos, sumideros y caños de cruce ya que cuentan con un sistema de doble cisterna con una manguera una destinada a inyectar agua a presión y otra que aspira barro y residuos acumulados.

Además, las tareas se refuerzan especialmente en accesos y centros de salud, y se realizan en coordinación con el monitoreo permanente que llevan adelante agentes comunales desde el Centro de Operaciones Municipal (COM).

NAR ‘AMARILLO’ POR TORMENTAS

Durante el NAR ‘amarillo’ por tormentas, se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.

Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.

Según el reporte oficial, el desmejoramiento ocurrirá entre la mañana y la tarde del martes. Las autoridades advierten sobre el desarrollo de tormentas, algunas con capacidad para ser localmente fuertes. Estos eventos meteorológicos traen consigo la posibilidad de ráfagas de viento, caída de granizo y chaparrones de gran intensidad en períodos cortos de tiempo.