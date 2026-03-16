Provincia dio otro paso clave en el proceso de actualización del servicio eléctrico
Provincia dio otro paso clave en el proceso de actualización del servicio eléctrico
VIDEO. La Plata: una pick-up fue consumida por el fuego en plena madrugada
Condenaron a 23 años y 4 meses de prisión al acusado de matar a Kim Gómez en La Plata
Un ciclista fue atropellado en Ruta 36 y buscan intensamente a un conductor que se dio a la fuga
El paro universitario arrancó con varias facultades y colegios de la UNLP sin actividad
Tragedia en la Autopista La Plata: un motociclista perdió la vida tras una colisión con una camioneta
Vecinos denuncian falta de vacunas contra la gripe en La Plata y encienden alerta
Milei, con Adorni en Córdoba, prometió convertir a la Argentina en "el país más libre del mundo"
VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo
VIDEO. "Competencia desigual": el análisis de un importador frente al comercio directo con China
Temor a una crisis energética global: Irán frena el tráfico en el estrecho de Ormuz y ataca el aeropuerto de Dubai
Desde Provincia afirman que "se abre una nueva etapa" con Kicillof al frente del PJ Bonaerense
La Comuna despliega un operativo de prevención ante el alerta Amarillo
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
¡Un Oscar tras otro! La película de Anderson, la gran ganadora: uno por uno, todos los premiados
¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo
$Libra: manejo de "información privilegiada" y convocan a una conferencia de prensa
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Cakis y Salvi, los nenes virales de La Plata, tuvieron su gran día y fueron invitados a la cancha de Estudiantes
Calor y amenaza de lluvias este lunes en La Plata: emiten alerta amarilla para el martes
Cómo descubrieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: se conocieron más detalles de su detención
Ya avanzó 70% la obra de pavimentación de la Avenida 38 en San Carlos
Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?
Una Ong platense cumplió el sueño a chicos que querían conocer el mar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El procedimiento se realiza en barrios, accesos y puntos estratégicos del casco urbano con trabajos de desobstrucción y monitoreo desde el Centro de Operaciones Municipal
Escuchar esta nota
En el marco del Nivel de Atención del Riesgo ‘amarillo’ establecido para el martes 17 de marzo en la ciudad, la Comuna local desplegó un operativo de prevención con tareas de limpieza y destape en sumideros, bocas de tormenta, cámaras de inspección, cruces de calle, zanjas y conductos con el fin de facilitar el adecuado escurrimiento del agua.
Los trabajos se desarrollan en Villa Elisa, Gonnet, Villa Castells, Savoia, Gorina, Villa Elvira, San Lorenzo, Hernández, San Carlos, Lisandro Olmos, Los Hornos, Arturo Seguí, Abasto, City Bell, Etcheverry, Sicardi, Melchor Romero, Ringuelet y Tolosa, entre otros barrios del partido.
También se trabaja en las zonas del Hospital de Niños, el Teatro Argentino, el Hospital Italiano y el Cementerio Municipal, además de en el tramo de avenida 7 que se extiende desde 32 hasta Plaza Italia, el sector de diagonal 74 que va de 19 a 27, la circunvalación y otras zonas del casco urbano.
Para llevar adelante los operativos se dispusieron más de medio centenar de agentes y seis camiones desobstructores tipo vactor, que continuarán trabajando en áreas estratégicas del casco y las zonas norte, sur y oeste mientras se mantenga el alerta.
Estos equipos resultan clave para la limpieza y desobstrucción de conductos, sumideros y caños de cruce ya que cuentan con un sistema de doble cisterna con una manguera una destinada a inyectar agua a presión y otra que aspira barro y residuos acumulados.
Además, las tareas se refuerzan especialmente en accesos y centros de salud, y se realizan en coordinación con el monitoreo permanente que llevan adelante agentes comunales desde el Centro de Operaciones Municipal (COM).
Durante el NAR ‘amarillo’ por tormentas, se recomienda a los vecinos permanecer en un lugar seguro y no sacar los residuos para evitar obstrucciones.
Además, es importante tener precaución al circular en vehículos (hacerlo despacio y con las luces bajas encendidas), no tocar cables ni postes de luz y retirar macetas u otros objetos que puedan volarse de balcones y ventanas.
Según el reporte oficial, el desmejoramiento ocurrirá entre la mañana y la tarde del martes. Las autoridades advierten sobre el desarrollo de tormentas, algunas con capacidad para ser localmente fuertes. Estos eventos meteorológicos traen consigo la posibilidad de ráfagas de viento, caída de granizo y chaparrones de gran intensidad en períodos cortos de tiempo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí