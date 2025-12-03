Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |LA INSEGURIDAD NO PARA DE CRECER EN LA ZONA NORTE PLATENSE

Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell

Dramático testimonio de un vecino, de 66 años, que recibió un tiro en un pie y fue atacado a golpes por dos ladrones en su casa de 478 entre Camino General Belgrano y 23. A pocas cuadras, saquearon un local

Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell

Eugenio Gallego y su rostro ensangrentado por los culatazos que recibió en el violento asalto / EL DIA

3 de Diciembre de 2025 | 03:29
Edición impresa

Los episodios de inseguridad se han enquistado desde hace muchos años en La Plata y, en este preocupante contexto, City Bell viene últimamente entre las localidades de la Ciudad donde con mayor fuerza la delincuencia está haciendo sufrir sus embates.

Todavía perdura la conmoción por el brutal asesinato de la psiquiatra Virginia Franco, el 13 de noviembre en su domicilio de calle 473 entre 15A y 17, donde se constataron varios faltantes y el jardinero de la víctima fue detenido al ser el principal sospechoso de la Justicia.

Casi dos semanas después, el 24 de noviembre, a poco más de 10 cuadras de allí -en 478 entre Camino General Belgrano y 23- hubo otro sangriento asalto a Eugenio Gallego, un maestro mayor de obra de 66 años, que bien pudo haberle costado la vida.

Como lo informó este diario en ese momento, dos delincuentes se colaron en esta finca al iniciarse esa madrugada cuando el hombre estaba acompañado por una estudiante de teatro.

Además del robo de pertenencias, Gallego recibió tres furibundos culatazos que le abrieron cortes en la nariz y en el párpado de su ojo derecho, que obligaron más tarde a darle cinco y dos puntos de sutura, respectivamente, en el hospital de Gonnet.

Inclusive, en ese centro asistencial le realizaron las curaciones del caso por un balazo en el pie derecho, con orificio de entrada y de salida, que le descerrajó uno de los violentos sujetos.

LE PUEDE INTERESAR

El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja

LE PUEDE INTERESAR

Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo

Más allá del perjuicio económico que le generó el dramático hecho, como es habitual en otros casos de estas características, lo que se mantiene inalterable en el damnificado por este atraco es el miedo y la sensación de indefensión.

“ESTOY ATENTO A CUALQUIER RUIDO”

Ayer a la tarde, consultado por este diario sobre las secuelas del asalto en su propiedad, admitió que “estoy atento a cualquier ruido y ahora van instalar en casa un sistema de alarma, al margen del que se recompuso en el barrio porque no estaba funcionando”.

Luego, Gallego confesó que “después de una situación así, quedé a su vez con una sensación de invasión a tus cosas, a la intimidad de tu hogar. Del tema también ya hablé con mi psicóloga”.

Otra cuestión que no soslayó fue que “tanto en el asalto del 24 de noviembre, como en el que tuve hace varios años cuando vivía en Villa Castells, reaccioné y puede haber tenido peores consecuencias. “Es algo que me preocupa, porque actué instintivamente, sin razonar nada”, completó.

Reveló además que “hacía 15 días que estaba viviendo en esta casa de City Bell. Ahora se ve más patrullaje y la Policía sigue trabajando en el caso, aunque aún no los atraparon”.

Y en las primeras horas de anteayer, ladrones saquearon un local gastronómico de calle Jorge Bell entre 473 bis y 473.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes

Qué dicen los hinchas del clásico histórico

La Ciudad ya tiene el nuevo Código de Ordenamiento Urbano

La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados

River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

La Reserva juega una final histórica con Boca

Convocan a un encuentro de exalumnos del Nacional

En el Pincha la duda es reforzar el medio o arriba
Últimas noticias de Policiales

El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja

Cuádruple femicidio: desmienten a una testigo

Cae una red de explotación infantil: hubo allanamientos en La Plata

Los hijos de Patricia Aybar abrieron el debate oral
Espectáculos
¿Beto vs. Edith?: el peor final para el matrimonio televisivo
“Nueve Auras”: reconstruyendo a Fabián Bielinski, ese relámpago en la botella
Horacio D’Alessandro: adiós a un creador digital y un artista “de lo que queda”
Nancy Pazos, sin filtros contra Leuco: “Le sacamos la ficha finalmente”
“No pago por amor”: el motivo por el que Baby Etchecopar no se habla con un hijo
Información General
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Deportes
Qué dicen los hinchas del clásico histórico
El Heredero: “Al hincha le digo que vamos a dejar la vida”
¿Bono optativo para los socios?
La Reserva juega una final histórica con Boca
Pablo Aguiar: “Es un momento muy lindo que se está viviendo en el club”
La Ciudad
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla