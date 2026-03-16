Carmiña y el trato de la gente, tras ser expulsada de Gran Hermano: "Es muy loco para mí todo esto"

La vida fuera de la casa más famosa del país tomó un rumbo inesperado para Carmiña Masi. Tras su salida forzosa del programa por un caso de racismo, la comunicadora paraguaya brindó detalles sobre sus primeros contactos con el público en la calle. Según manifestó en declaraciones recientes, el nivel de exposición actual y el trato de la gente resultan factores que la sorprenden con el correr de los días.

El regreso a la cotidianeidad ocurre bajo el peso de una sanción histórica. La periodista debió abandonar la competencia de forma inmediata luego de una serie de expresiones que la producción consideró inaceptables. Su salida no fue producto de una votación telefónica, sino de una medida disciplinaria directa por parte de las autoridades del canal.3

La permanencia de Carmiña en el reality terminó de manera abrupta tras una charla en el jardín donde utilizó términos despectivos y violentos para referirse a Mavinga, una de sus compañeras. En el interior de la casa, mientras Mavinga bailaba con otros participantes, Carmiña expresó: "Mirala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”.

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Las palabras de la periodista generaron un repudio masivo en las redes sociales y una condena unánime de los organismos de control de contenidos audiovisuales.

Ante la gravedad de los dichos, "Gran Hermano" comunicó la expulsión en vivo. La producción enfatizó que el reglamento prohíbe de forma taxativa cualquier discurso que promueva el odio o la discriminación por nacionalidad, género o condición social. La salida se concretó en pocos minutos, sin permitir que la participante retirara sus pertenencias en ese momento.

A pesar de la naturaleza negativa de su salida, Masi asegura que el contacto con los peatones tiene matices muy diversos. La periodista calificó como "muy loco todo" el hecho de que, tras un evento tan polémico, muchas personas se le acerquen con afecto o curiosidad.

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"Esto es algo que nunca pensé que iba a decir... Hoy paseando por San Telmo, se me acercaba la gente y me daba su apoyo. Gracias en serio porque es como muy raro, es muy loco para mí todo esto todavía. Esto es algo que nunca pensé que iba a decir... Hoy paseando por San Telmo, se me acercaba la gente y me daba su apoyo. Gracias en serio porque es como muy raro, es muy loco para mí todo esto todavía", reveló. Y siguió: "Hay gente que me detiene para pedirme una selfie mientras que otros aprovechan para cuestionar mis actitudes dentro de la casa".

La protagonista de esta historia intenta ahora capitalizar la atención mediática para explicar su postura, aunque el estigma de la expulsión por mala conducta marca su presente profesional.