Carmiña y el trato de la gente, tras ser expulsada de Gran Hermano: "Es muy loco para mí todo esto"

Provincia dio otro paso clave en el proceso de actualización del servicio eléctrico
Provincia dio otro paso clave en el proceso de actualización del servicio eléctrico
VIDEO. La Plata: una pick-up fue consumida por el fuego en plena madrugada
Condenaron a 23 años y 4 meses de prisión al acusado de matar a Kim Gómez en La Plata
$Libra: manejo de "información privilegiada" y denuncia al fiscal por "encubrimiento"
Un ciclista fue atropellado en Ruta 36 y buscan intensamente a un conductor que se dio a la fuga
El paro universitario arrancó con varias facultades y colegios de la UNLP sin actividad
Tragedia en la Autopista La Plata: un motociclista perdió la vida tras una colisión con una camioneta
Vecinos denuncian falta de vacunas contra la gripe en La Plata y encienden alerta
'Chiquito' Romero se retiró del fútbol tras su breve paso por Argentinos Juniors
Milei, con Adorni en Córdoba, prometió convertir a la Argentina en "el país más libre del mundo"
VIDEO.- "Marteeen", "A ver Diego" y "Ahora o nunca Cani", los relatos más épicos de Marcelo Araujo
VIDEO. "Competencia desigual": el análisis de un importador frente al comercio directo con China
Temor a una crisis energética global: Irán frena el tráfico en el estrecho de Ormuz y ataca el aeropuerto de Dubai
Desde Provincia afirman que "se abre una nueva etapa" con Kicillof al frente del PJ Bonaerense
La Comuna despliega un operativo de prevención ante el alerta Amarillo
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
¡Un Oscar tras otro! La película de Anderson, la gran ganadora: uno por uno, todos los premiados
¿Cuándo cobran los jubilados del IPS sus haberes de marzo? Se conoció el cronograma completo
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Cakis y Salvi, los nenes virales de La Plata, tuvieron su gran día y fueron invitados a la cancha de Estudiantes
Calor y amenaza de lluvias este lunes en La Plata: emiten alerta amarilla para el martes
Cómo descubrieron a Luciana Martínez, ex Gran Hermano: se conocieron más detalles de su detención
Ya avanzó 70% la obra de pavimentación de la Avenida 38 en San Carlos
Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?
Una Ong platense cumplió el sueño a chicos que querían conocer el mar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La periodista paraguaya describió las reacciones de los seguidores en la calle luego de su drástica expulsión del certamen
Escuchar esta nota
La vida fuera de la casa más famosa del país tomó un rumbo inesperado para Carmiña Masi. Tras su salida forzosa del programa por un caso de racismo, la comunicadora paraguaya brindó detalles sobre sus primeros contactos con el público en la calle. Según manifestó en declaraciones recientes, el nivel de exposición actual y el trato de la gente resultan factores que la sorprenden con el correr de los días.
El regreso a la cotidianeidad ocurre bajo el peso de una sanción histórica. La periodista debió abandonar la competencia de forma inmediata luego de una serie de expresiones que la producción consideró inaceptables. Su salida no fue producto de una votación telefónica, sino de una medida disciplinaria directa por parte de las autoridades del canal.3
La permanencia de Carmiña en el reality terminó de manera abrupta tras una charla en el jardín donde utilizó términos despectivos y violentos para referirse a Mavinga, una de sus compañeras. En el interior de la casa, mientras Mavinga bailaba con otros participantes, Carmiña expresó: "Mirala ahí, parece como si recién la hubieran comprado, como si recién se hubiera bajado del barco”.
LEA TAMBIÉN
Expulsaron a Carmiña de Gran Hermano luego de sus repudiables dichos a la platense Mavinga, los detalles
Las palabras de la periodista generaron un repudio masivo en las redes sociales y una condena unánime de los organismos de control de contenidos audiovisuales.
Ante la gravedad de los dichos, "Gran Hermano" comunicó la expulsión en vivo. La producción enfatizó que el reglamento prohíbe de forma taxativa cualquier discurso que promueva el odio o la discriminación por nacionalidad, género o condición social. La salida se concretó en pocos minutos, sin permitir que la participante retirara sus pertenencias en ese momento.
A pesar de la naturaleza negativa de su salida, Masi asegura que el contacto con los peatones tiene matices muy diversos. La periodista calificó como "muy loco todo" el hecho de que, tras un evento tan polémico, muchas personas se le acerquen con afecto o curiosidad.
LEA TAMBIÉN
Carmiña pidió disculpas al salir de la casa tras comentarios xenófobos contra la platense Mavinga
"Esto es algo que nunca pensé que iba a decir... Hoy paseando por San Telmo, se me acercaba la gente y me daba su apoyo. Gracias en serio porque es como muy raro, es muy loco para mí todo esto todavía. Esto es algo que nunca pensé que iba a decir... Hoy paseando por San Telmo, se me acercaba la gente y me daba su apoyo. Gracias en serio porque es como muy raro, es muy loco para mí todo esto todavía", reveló. Y siguió: "Hay gente que me detiene para pedirme una selfie mientras que otros aprovechan para cuestionar mis actitudes dentro de la casa".
La protagonista de esta historia intenta ahora capitalizar la atención mediática para explicar su postura, aunque el estigma de la expulsión por mala conducta marca su presente profesional.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí