Gimnasia: la lesión de Julián Kadijevic, eje de las críticas a Fernando Zaniratto

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Los minutos finales del partido ante Independiente Rivadavia estuvieron cargados de tensión porque el juvenil Julián Kadijevic no daba más y Gimnasia ya había gastado las variantes. En un momento, parecía que el arquero debía salir e -incluso- Agustín Auzmendi habia tomado la decisión de calzarse los guantes e ir bajo los tres palos. Y si bien nada de eso fue necesario, las críticas de los hinchas a la salida del estadio apuntaron a las decisiones de Fernando Zaniratto.
Si bien el entrenador explicó en conferencia de prensa los motivos para no realizar el cambio de Máximo Cabrera en lugar de Kadijevic (ver aparte), la realidad es que todo el estadio vio como Kadijevic estaba contracturado antes de la media hora de juego, su salida se fue estirando y el arquero pudo aguantar hasta el final del encuentro, pero en inferioridad de condiciones.
Antes de la media hora de juego, cuando Leandro Rey Hilfer paró el segundo tiempo para la hidratación de los futbolistas, el cuerpo médico debió dedicar el parate a elongar el gemelo derecho de Kadijevic.
Sin embargo, con el arquero tocado, Zaniratto decidió realizar los últimos dos cambios en la última ventana disponible. Así, a los 35 minutos ingresaron Matías Melluso por Pedro Silva Torrejón (salió por precaución a causa de una molestia) y Agustín Auzmendi en lugar de Nicolás Barros Schelotto.
La idea de Zaniratto de realizar variantes para ir a buscar el partido chocó minutos después con la realidad de que Kadijevic no daba más. A los 40 minutos, el arquero se dejó caer, con lágrimas en los ojos. Requirió atención médica ya que no podía mantenerse en pie. Se recompuso, pero tres minutos después cayó nuevamente y hasta Nacho Fernández consultó al banco acerca de que jugador de campo iría al arco. Finalmente, Kadijevic aguantó, pero las decisiones del entrenador no pasaron desapercibidas.
POR MES*
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