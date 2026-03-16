El paro universitario arrancó con varias facultades y colegios de la UNLP sin actividad

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La medida de fuerza nacional se extenderá durante cinco días. En una recorrida por distintos establecimientos, EL DIA detectó edificios cerrados y aulas vacías en gran parte de la Universidad
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El paro universitario nacional de cinco días comenzó este lunes y tuvo un fuerte impacto en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En una recorrida realizada por distintas facultades y colegios preuniversitarios, EL DIA constató un alto nivel de adhesión a la medida, con edificios cerrados y escasa actividad académica en varios establecimientos.
Entre las unidades académicas donde la actividad estuvo prácticamente paralizada se encuentran las facultades de Artes, Ciencias Médicas, Humanidades y Ciencias de la Educación, Periodismo y Comunicación Social, Psicología y Trabajo Social. A ellas se suman tres colegios emblemáticos de la universidad: el Liceo Víctor Mercante, el Colegio Nacional “Rafael Hernández” y el Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo”, donde también se registró un fuerte acatamiento.
En otros puntos de la UNLP, en cambio, se observaron puertas abiertas y movimientos administrativos o académicos. Aunque con menor circulación de estudiantes, ya que la adhesión dependía de cada docente, las facultades de Ciencias Agrarias y Forestales, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ciencias Veterinarias, Informática y Odontología se mantuvieron abiertas.
La medida de fuerza fue convocada por los gremios docentes universitarios CONADU y Conadu Histórica, en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para las universidades públicas. En la UNLP, además, cuenta con la adhesión de ATULP, el sindicato que nuclea a los trabajadores nodocentes de la casa de estudios.
Además del impacto en las facultades, el paro también repercute en los colegios preuniversitarios de la UNLP, donde el desarrollo normal de las clases quedó condicionado por la adhesión docente en el inicio del ciclo lectivo.
Los gremios anticiparon que, finalizada esta semana de protesta, evaluarán nuevas medidas de fuerza si no hay respuestas a los reclamos planteados.
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