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El golazo de Florencia Gaetán para el triunfo agónico de Gimnasia ante Unión

El equipo de Silvana Villalobos revirtió un marcador adverso y se quedó con la victoria en la última jugada del partido 

El golazo de Florencia Gaetán para el triunfo agónico de Gimnasia ante Unión

prensa gimnasia

16 de Marzo de 2026 | 17:54

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El fútbol femenino de Gimnasia inició su camino en el certamen nacional con una gran actuación. En una jornada marcada por el intenso sol, el Lobo superó a Unión de Santa Fe por 4 a 3 con un golazo de Florencia Gaetán en el final del encuentro. 

Durante la etapa inicial, las Triperas mantuvieron el control del juego y generó situaciones claras de peligro. Sin embargo, la falta de puntería y la solvencia de la arquera visitante mantuvieron el cero en el arco santafesino. En una ráfaga de efectividad, Unión aprovechó dos remates de media distancia para sorpresa de todos y estableció una ventaja de dos goles a favor de la visita.

La reacción tripera comenzó sobre el cierre de la primera mitad. Tras una falta en el área, Micaela Adorno acortó distancias desde el punto penal. Poco después, una mano defensiva de la visita derivó en una nueva pena máxima que Marilyn “Lali” Esquivel cambió por gol para sellar la igualdad provisoria antes de marchar a los vestuarios.

En la segunda parte, la paridad se mantuvo hasta que un error en la última línea local permitió que Unión se pusiera nuevamente en ventaja con el 3 a 2. Lejos de rendirse, Silvana Villalobos movió el banco de suplentes y encontró soluciones rápidas. Abril Coronel, en su estreno goleador con la institución, apareció para estampar el 3 a 3 y devolver la esperanza al público presente.

Cuando el reloj marcaba el tiempo de adición y el empate parecía un hecho, surgió la figura de Florencia Gaetán. La futbolista tomó la posesión del balón, gambeteó a cuatro rivales en una carrera electrizante y definió con un remate cruzado que desató la euforia en el Bosquecito.

Con esta victoria agónica, el plantel suma sus primeras tres unidades y se prepara para el próximo compromiso que será en territorio puntano, donde visitarán a San Luis con la premisa de mantener la racha ganadora fuera de casa.

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