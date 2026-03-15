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Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid

El agua comenzó a bajar en la localidad tucumana y las familias retornan para evaluar daños y rescatar pertenencias. La Ruta 177 continúa cortada.

Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
15 de Marzo de 2026 | 10:00

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A tres días de la inundación en la localidad tucumana de La Madrid, el agua comenzó a bajar y el 95% de los vecinos ya regresó a sus hogares para evaluar los daños tras el temporal que azotó a la provincia. 

Las familias vuelven principalmente para saber qué pasó con sus animales y tratar de recuperar pertenencias, aunque todavía hay sectores del pueblo que permanecen anegados y la situación sigue siendo muy complicada. 

“Hasta que no dejemos en condiciones la localidad, por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, vamos a estar acá”, expresó el ministro del Interior, Darío Monteros, durante un operativo integral de limpieza y restauración.

Según informó el funcionario este sábado, "el 95% de la gente volvió a su hogar, aunque algunos vecinos aún permanecen en la ruta porque necesitan acondicionar sus casas"

Pese al avance en la normalización y a que las imágenes aéreas muestran calles sin acumulación de agua, la Ruta Nacional 177 sigue cortada, lo que mantiene aislada parte de la zona sur, según se supo. 

Desde el Gobierno de Tucumán resaltaron que el registro visual permitió dimensionar el impacto de la crecida del río Marapa y confirmaron que ahora se inicia la etapa de "evaluar los daños materiales" junto con el comisionado comunal para restablecer plenamente la vida cotidiana.

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