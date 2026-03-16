Llega el Festival de la Gastronomía Italiana con cocina en vivo, shows, degustaciones y más

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Tendrá lugar el segundo fin de semana de abril en La Plata, donde se esperan más de 25 mil personas. Habrá pizza, pasta, fiambres, cannolis, panzerottis, cervezas típicas, sorteos y más
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El sábado 11 y el domingo 12 de abril tendrá lugar en La Plata una nueva edición del emblemático Festival de la Gastronomía Italiana, que todos los años reúne lo mejor de los sabores, la cultura y las costumbres del país europeo en la capital bonaerense, en un encuentro pensado para compartir con amigos, recorrer, disfrutar y conectarse con la naturaleza.
Con entrada libre y gratuita, el evento se desarrollará en el Parque Alberti (25 y 38), un espacio ideal para vivir una experiencia al aire libre. El sábado se extenderá desde las 12:00 hasta las 23:30, mientras que el domingo las actividades comenzarán a las 12:00 y se prolongarán hasta las 21:30.
Con más de 80 puestos de comida y 56 gastronómicos italianos, quienes se acerquen al corredor podrán disfrutar de una variedad de platos tradicionales y artesanales del norte, sur y el centro de Italia, en un paseo que combinará gastronomía, cultura, turismo y encuentro.
En esta oportunidad, el festival contará con la presencia del reconocido chef David Veltri, más conocido como “El Tano Veltri”, jurado internacional en el Campeonato Mundial de la Pizza y figura destacada en medios de Argentina e Italia.
De esta manera, los asistentes podrán degustar distintos tipos de panini y focaccia, fiambres italianos, panettone, lasagna, piegata al forno y pizza napoletana, incluida la clásica Margherita y versiones al horno de barro.
La oferta se complementará con pasta casera, el tradicional panzerotti de Puglia, porchetta, carne asada acompañada con salsa italiana, cerveza típica y helado artesanal, panna cotta, sfogliatella y cannoli, además de aperitivos típicos.
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También habrá juegos para chicos, clases en vivo de cocina, shows, sorteos de viajes y cursos de italiano y una feria artesanal protagonizada por emprendedores que compartirán su trabajo y su pasión por la cultura italiana a través de bijou, textiles gastronómicos, velas, objetos de cerámica, aceite de oliva, alfajores, conservas y otros productos.
La iniciativa, que en su última edición reunió a más de 25 mil personas, es organizada por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y diversas entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina.
“Cultivar y promover nuestras raíces italianas en Argentina es una misión fundamental que va más allá de la gastronomía. A través de este festival, buscamos profundizar los lazos culturales que nos unen con Italia, honrando la rica herencia que los inmigrantes italianos han dejado en nuestra ciudad”, expresó el Director General de la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina, Nicolás Moretti.
“Estas iniciativas no solo celebran nuestras tradiciones, sino que también fortalecen nuestra identidad cultural y permiten que las nuevas generaciones se conecten con su historia. La gastronomía es solo una puerta de entrada a un mundo de cultura, amistad y colaboración entre nuestros pueblos”, agregó.
Cabe destacar que el evento cuenta con el acompañamiento de instituciones como la Accademia della Gastronomia Italiana (Perugia), la Accademia A Tavola con lo Chef (Roma), Idimed y Puglia Promozione, entre otras.
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