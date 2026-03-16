Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Cartonazo con pozo de $4.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad |Entrada libre y gratuita

Llega el Festival de la Gastronomía Italiana con cocina en vivo, shows, degustaciones y más

Tendrá lugar el segundo fin de semana de abril en La Plata, donde se esperan más de 25 mil personas. Habrá pizza, pasta, fiambres, cannolis, panzerottis, cervezas típicas, sorteos y más

Llega el Festival de la Gastronomía Italiana con cocina en vivo, shows, degustaciones y más
16 de Marzo de 2026 | 15:16

Escuchar esta nota

El sábado 11 y el domingo 12 de abril tendrá lugar en La Plata una nueva edición del emblemático Festival de la Gastronomía Italiana, que todos los años reúne lo mejor de los sabores, la cultura y las costumbres del país europeo en la capital bonaerense, en un encuentro pensado para compartir con amigos, recorrer, disfrutar y conectarse con la naturaleza.

Con entrada libre y gratuita, el evento se desarrollará en el Parque Alberti (25 y 38), un espacio ideal para vivir una experiencia al aire libre. El sábado se extenderá desde las 12:00 hasta las 23:30, mientras que el domingo las actividades comenzarán a las 12:00 y se prolongarán hasta las 21:30.

Con más de 80 puestos de comida y 56 gastronómicos italianos, quienes se acerquen al corredor podrán disfrutar de una variedad de platos tradicionales y artesanales del norte, sur y el centro de Italia, en un paseo que combinará gastronomía, cultura, turismo y encuentro.

En esta oportunidad, el festival contará con la presencia del reconocido chef David Veltri, más conocido como “El Tano Veltri”, jurado internacional en el Campeonato Mundial de la Pizza y figura destacada en medios de Argentina e Italia. 

De esta manera, los asistentes podrán degustar distintos tipos de panini y focaccia, fiambres italianos, panettone, lasagna, piegata al forno y pizza napoletana, incluida la clásica Margherita y versiones al horno de barro.

La oferta se complementará con pasta casera, el tradicional panzerotti de Puglia, porchetta, carne asada acompañada con salsa italiana, cerveza típica y helado artesanal, panna cotta, sfogliatella y cannoli, además de aperitivos típicos.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. El paro universitario arrancó con varias facultades y colegios de la UNLP sin actividad

LE PUEDE INTERESAR

Vecinos denuncian falta de vacunas contra la gripe en La Plata y encienden alerta

También habrá juegos para chicos, clases en vivo de cocina, shows, sorteos de viajes y cursos de italiano y una feria artesanal protagonizada por emprendedores que compartirán su trabajo y su pasión por la cultura italiana a través de bijou, textiles gastronómicos, velas, objetos de cerámica, aceite de oliva, alfajores, conservas y otros productos.

La iniciativa, que en su última edición reunió a más de 25 mil personas, es organizada por la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina y diversas entidades adheridas al Corredor Productivo Turístico Cultural Italia Argentina. 

“Cultivar y promover nuestras raíces italianas en Argentina es una misión fundamental que va más allá de la gastronomía. A través de este festival, buscamos profundizar los lazos culturales que nos unen con Italia, honrando la rica herencia que los inmigrantes italianos han dejado en nuestra ciudad”, expresó el Director General de la Agencia de Coordinación Territorial Italia Argentina, Nicolás Moretti. 

“Estas iniciativas no solo celebran nuestras tradiciones, sino que también fortalecen nuestra identidad cultural y permiten que las nuevas generaciones se conecten con su historia. La gastronomía es solo una puerta de entrada a un mundo de cultura, amistad y colaboración entre nuestros pueblos”, agregó.

Cabe destacar que el evento cuenta con el acompañamiento de instituciones como la Accademia della Gastronomia Italiana (Perugia), la Accademia A Tavola con lo Chef (Roma), Idimed y Puglia Promozione, entre otras.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

El 30 de marzo comienza el pago a los jubilados del IPS

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas

Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV

Fuerte advertencia del régimen iraní a Milei: “Cruzó una línea roja”

VIDEO. Carlos Salvador Bilardo celebró los 88 años y el fútbol lo volvió a abrazar

¿Habrá golpe de timón?

Revuelo por $Libra: una por una, las pruebas que complican a Javier Milei

VIDEO. El periodismo deportivo llora a Marcelo Araujo

Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas
Últimas noticias de La Ciudad

¡Se define hoy el Súper Cartonazo por $4.000.000! Los números de este martes 17 de marzo

La Plata, en alerta amarillo: para cuándo se espera lo peor de las fuertes tormentas

Sigue el paro universitario, con fuerte impacto en facultades y colegios de la UNLP: hoy, marcha de antorchas

Policías y penitenciarios de La Plata, choferes de aplicaciones para llegar a fin de mes
Espectáculos
“Estaba la madre”: el llanto del bandoneón
Una noche picante: lo que dejaron los Premios Oscar
La Princesita y el Puma: quién es el nuevo novio de Karina
“Me muero”: Fito sigue dando señales de estar enamorado de Sofía Gala
Qué respondió Elba Marcovecchio sobre la herencia de Jorge Lanata
Información General
El costo de criar un hijo: se precisan ya más de $600 mil
Ordenan bloquear el sitio que predijo la inflación
Consiguen que personas con parálisis logren escribir
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Policiales
Los detalles del fallo histórico por el asesinato de Kim Gómez en La Plata
Un adolescente de La Plata fue atrapado en las redes de una viuda negra
Pedido de cierre de la instrucción y preventiva por un embiste fatal
Impactante pista sobre la aparición de un cráneo en la Isla Paulino de Berisso
Audaz golpe en el corazón comercial de Calle 12: cajas fuertes forzadas y todo revuelto
Deportes
Estudiantes pone a prueba su reacción ante Gimnasia de Mendoza: formaciones, hora y TV
El plantel fue recibido en Mendoza por una filial pincha
Los tres regresos esperados en la lista de Alexander Medina
La voz de capitán: “Se hace difícil cambiar de un día para el otro”, dijo Nacho Fernández
En Gimnasia Miramón no llega e Insfrán es duda para visitar a Atlético Tucumán

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla