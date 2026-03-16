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Deportes |Tenía 78 años

Luto en el fútbol argentino: murió Marcelo Araujo, uno de los mejores relatores que tuvo el país

16 de Marzo de 2026 | 10:15

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El periodismo deportivo argentino atraviesa horas de tristeza tras confirmarse la muerte de Marcelo Araujo, de nombre original Lázaro Jaime Zilberman, una de las voces más reconocidas de las transmisiones de fútbol en el país. El histórico relator falleció este lunes a los 78 años, según confirmaron colegas y medios vinculados al ambiente deportivo.

Araujo fue durante décadas uno de los narradores más influyentes del fútbol argentino y se convirtió en una figura central de la televisión deportiva. Su nombre quedó asociado especialmente al ciclo Fútbol de Primera, el histórico programa que marcó una época en la TV y que durante años llevó a los hogares los goles y resúmenes del campeonato local. 

En ese ciclo formó una dupla recordada con Enrique Macaya Márquez, con quien relató el partido principal de cada fecha y protagonizó transmisiones que quedaron grabadas en la memoria de varias generaciones de hinchas.

Su estilo descontracturado y pasional cambió la manera de relatar fútbol en televisión. Frases características, comentarios espontáneos y una narración intensa lo transformaron en una voz inconfundible de las transmisiones deportivas desde fines del siglo XX.

Además de su paso por “Fútbol de Primera”, Araujo también relató torneos internacionales, partidos de la Selección Argentina de fútbol y copas continentales. A lo largo de su carrera trabajó en radio y televisión, y más adelante volvió a ocupar un lugar central en las transmisiones cuando se sumó al programa estatal Fútbol para Todos, desde donde volvió a relatar los partidos del torneo local y encuentros de eliminatorias mundialistas.

Nacido en Buenos Aires el 12 de junio de 1947 con el nombre de Lázaro Jaime Zilberman, Araujo construyó una extensa trayectoria en los medios desde la década de 1970. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los relatores más populares e influyentes de la historia del fútbol argentino.

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Su muerte generó numerosas reacciones en el ambiente deportivo y en el periodismo, donde colegas y figuras del fútbol recordaron su estilo, su personalidad y la huella que dejó en las transmisiones de partidos durante varias décadas.

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