A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520
Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520
Revelan que en La Plata los alimentos subieron 4,7% traccionados por el fuerte incremento de la carne
Tras conocerse la inflación, cuánto costará viajar en micro en La Plata a partir de abril
VIDEO. Un delincuente robó herramientas de una ferretería y quedó filmado en Los Hornos
No será fácil que consiga lo que le falta: el eslabón creativo en tres cuartos
Alarma escolar en Los Hornos por la posible presencia de asbesto
VIDEO.- Colapinto se lució en la Sprint con otra largada maestra y luego clasificó 12º para el GP de China
Cruje la industria nacional y cinco sectores tienen más de la mitad de sus máquina apagadas
Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
Liberaron al hombre que había sido arrestado por masturbarse en La Plata
Vélez vibró con Chayanne y las fanáticas lo dieron todo tras su paso por Argentina
Atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad y hay alerta máxima en Irak
Caputo y un furcio que no pasó desapercibido: "De acá al final del mandato del presidente Menem..."
Investigan grave caso de explotación infantil en un hogar de niños de Florencio Varela
Sábado con algunas nubes en La Plata y se vienen días de calor
Moyano acordó un aumento para Camioneros en sintonía con la pauta salarial que quería el Gobierno
Colas de más de cinco horas para conseguir la vacunación antigripal
La agenda deportiva de este sábado: eventos, horarios y transmisión
TRIBUNA DE VECINOS, nueva sección: dejanos tu reclamo, en video
El rugby vuelve a escena: diferentes aspiraciones en los equipos platenses
Incendio de un auto generó tensión y alarma entre vecinos de Villa Elvira
Nini en “Modo Cumple”: con compras desde $150.000 te llevás un voucher
El servicio de guardias médicas, contra las cuerdas en la Ciudad
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este sábado 14 de marzo
Más tensión en el PJ tras el cruce entre Bianco y el entorno de Mayra Mendoza
Imperdibles y con descuentos, la ofertas de este finde en El Nene
Milei participa de un foro en España y se reúne con referentes liberales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció a los 96 años de edad, informó el sábado a AFP una portavoz de su editorial, Suhrkamp Verlag.
Habermas murió en Starnberg, en el sur de Alemania, según información proporcionada por su familia.
Fue el intelectual alemán más influyente de su generación, involucrado en todos los grandes debates de la posguerra y considerando a Europa como el único remedio frente al auge de los nacionalismos.
En sus últimos años dedicó su tiempo a promover un proyecto federal europeo, con el fin de evitar que el Viejo Continente cayera nuevamente, como en el siglo XX, en las rivalidades nacionalistas.
A lo largo de su vida vinculó filosofía y política, pensamiento y acción. Su autoridad moral le valió múltiples reconocimientos internacionales.
Después de haber sido voz de la protesta estudiantil alemana en los años 1960, treinta años más tarde se convirtió en objetivo de críticas al denunciar los riesgos de un "fascismo de izquierda" para el estado de derecho.
LE PUEDE INTERESAR
Si te perdés con esto...: cómo es el nuevo Google Maps hiperrealista para no confundirse
LE PUEDE INTERESAR
Récord de participación por la reforma de la Ley de Glaciares
En 1989 criticó las modalidades de la reunificación alemana, guiadas principalmente por las exigencias del mercado y que hacían del Deutsche Mark (el marco alemán) su estandarte.
Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Habermas fue incorporado a las Juventudes Hitlerianas por disposición obligatoria, aunque era demasiado joven para participar activamente en la guerra.
Durante su adolescencia quedó profundamente marcado por el colapso del nazismo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí