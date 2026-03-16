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Florencia Rastelli Mella, la influencer de La Plata, reapareció tras el accidente en Pinamar: "Más viva que nunca"

En un video, agradeció el apoyo de sus seguidores y detalló el difícil proceso de recuperación que enfrenta

16 de Marzo de 2026 | 22:08

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Tras semanas de profunda preocupación, Florencia Rastelli Mella reapareció . La joven platense, quien protagonizó un serio incidente vial durante sus vacaciones en la costa atlántica, utilizó sus perfiles oficiales para brindar tranquilidad y relatar, en primera persona, las circunstancias del hecho que puso en riesgo su vida.

Desde su actual lugar de internación en la Ciudad de Buenos Aires, la creadora de contenido se mostró optimista pese a las secuelas físicas visibles. "Acá estamos, más vivas que nunca", expresó al inicio de su mensaje, en el cual destacó la importancia del acompañamiento espiritual y las cadenas de oración que se organizaron desde el momento del siniestro.

A pesar del optimismo por el regreso al hogar, la joven reconoció que la recuperación total demandará tiempo y esfuerzo. "Me queda un camino largo de rehabilitación", advirtió ante su audiencia. Asimismo, aprovechó el contacto para resaltar la fuerza que recibió a través de las plegarias dirigidas a figuras religiosas.

Rastelli Mella brindó precisiones sobre la mecánica de la caída. Según su testimonio, el factor climático resultó determinante en el desarrollo del accidente. "Había mucho viento, se me cortó un médano y me caí", explicó la protagonista para dar cuenta de la brusca maniobra que derivó en su traslado de urgencia.

Como consecuencia de las complicaciones de salud, la joven debió someterse a una traqueotomía, procedimiento que actualmente afecta su tono de voz. A pesar de la gravedad de los cuadros que enfrentó en los últimos días, los profesionales médicos evalúan de forma positiva su evolución. Si el progreso se mantiene constante, la influencer espera recibir el alta hospitalaria este miércoles para continuar con el tratamiento en su domicilio.

La influencer ya planifica su regreso paulatino a la actividad en redes sociales. Adelantó que, una vez que su estado de salud se lo permita, profundizará en los pormenores de su lucha y recuperación. 

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