Cambio de escuelas: ¿cómo saber dónde se vota en Berisso?

ESPACIO PATROCINADO.- La Justicia electoral bonaerense anunció cambios en la asignación de centros de votación. Enterate dónde votar.

Cambio de escuelas: ¿cómo saber dónde se vota en Berisso?
10 de Agosto de 2025 | 04:00

El domingo 7 de septiembre de 2025 se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y ya está disponible el padrón definitivo para consultarlo. 

Recientemente, la Justicia electoral bonaerense anunció cambios en la asignación de los lugares de votación, y muchos habitantes de Berisso deberán sufragar en una escuela distinta a la que solían concurrir. 

¿Por qué podría tocarte votar en otra escuela?

Para estos comicios provinciales, el juzgado federal con competencia electoral llevó adelante una revisión exhaustiva de la distribución de electores en las escuelas, modificando un 5 % de los establecimientos.

Al mismo tiempo, se utilizó un sistema de inteligencia artificial con el propósito de asignar a los votantes a centros más cercanos a su domicilio.

¿Cómo saber dónde se vota el 7 de septiembre?

Los bonaerenses habilitados pueden consultar el padrón definitivo a través del sitio web padron.gba.gob.ar. Allí ingresan su número de DNI, seleccionan el género tal como figura en el documento y completan el captcha. Luego, el sistema muestra el nombre de la escuela, dirección, mesa y número de orden donde le corresponde votar.

¿Qué tener en cuenta si no aparecés en el padrón?

Si no figurás en el padrón, podés notificarlo enviando un correo electrónico a la Junta Electoral o contactarte con la Defensoría del Pueblo bonaerense, donde te brindarán asistencia para resolverlo.

En las elecciones provinciales del 7 de septiembre de 2025, los ciudadanos de Berisso  votarán para renovar:

Diputados y diputadas provinciales: se eligen 18 titulares y 8 suplentes en la Tercera Sección Electoral.

Concejales municipales: 10 representantes del Concejo Deliberante de Berisso.

Consejeros y consejeras escolares: 3 miembros del Consejo Escolar del distrito.

En esta jornada no se eligen cargos nacionales, cuya votación será el 26 de octubre.
 

