Cambio de escuelas: ¿cómo saber dónde se vota en Berisso?

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados
Un remedio de “moda” que se usa para adelgazar, sin restricciones
Agosto llegó con reactivación para alquileres de departamentos
El Gobierno quiere recuperar la iniciativa con el arranque de la campaña electoral
Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro
El peligro invisible del arsénico en el agua y una solución confiable para tu hogar
SOLICITADA.- Buenos Aires: UDA rechaza la oferta salarial y declara el estado de alerta
SOLICITADA.- FEMEBA y su posición institucional sobre el ingreso a las residencias médicas
El sistema de partidos en crisis y un nuevo actor que puede ser clave
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Para Milei, el aumento del dólar no debería trasladarse a los precios
Fentanilo: el juez platense prometió “novedades” sobre los responsables
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
ESPACIO PATROCINADO.- La Justicia electoral bonaerense anunció cambios en la asignación de centros de votación. Enterate dónde votar.
El domingo 7 de septiembre de 2025 se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y ya está disponible el padrón definitivo para consultarlo.
Recientemente, la Justicia electoral bonaerense anunció cambios en la asignación de los lugares de votación, y muchos habitantes de Berisso deberán sufragar en una escuela distinta a la que solían concurrir.
Para estos comicios provinciales, el juzgado federal con competencia electoral llevó adelante una revisión exhaustiva de la distribución de electores en las escuelas, modificando un 5 % de los establecimientos.
Al mismo tiempo, se utilizó un sistema de inteligencia artificial con el propósito de asignar a los votantes a centros más cercanos a su domicilio.
Los bonaerenses habilitados pueden consultar el padrón definitivo a través del sitio web padron.gba.gob.ar. Allí ingresan su número de DNI, seleccionan el género tal como figura en el documento y completan el captcha. Luego, el sistema muestra el nombre de la escuela, dirección, mesa y número de orden donde le corresponde votar.
Si no figurás en el padrón, podés notificarlo enviando un correo electrónico a la Junta Electoral o contactarte con la Defensoría del Pueblo bonaerense, donde te brindarán asistencia para resolverlo.
En las elecciones provinciales del 7 de septiembre de 2025, los ciudadanos de Berisso votarán para renovar:
Diputados y diputadas provinciales: se eligen 18 titulares y 8 suplentes en la Tercera Sección Electoral.
Concejales municipales: 10 representantes del Concejo Deliberante de Berisso.
Consejeros y consejeras escolares: 3 miembros del Consejo Escolar del distrito.
En esta jornada no se eligen cargos nacionales, cuya votación será el 26 de octubre.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?