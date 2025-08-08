El peligro invisible del arsénico en el agua y una solución confiable para tu hogar



El avance del arsénico en el agua de red ya no es un problema aislado: afecta a millones de personas en Argentina. En este contexto, el purificador AS Plus de DVIGI se posiciona como una solución tecnológica, sustentable y accesible para proteger la salud de toda la familia.

Un mapa que enciende alarmas

En los últimos años, estudios científicos y relevamientos ciudadanos han confirmado lo que muchas comunidades ya sospechaban: el agua que consumen tiene niveles de arsénico superiores a los recomendados por la OMS.

Según el mapa colaborativo relanzado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), hay registros de presencia de arsénico en más de 250 puntos del país, especialmente en:

1. La Plata, Berisso y Ensenada

2. Buenos Aires interior: Lincoln, Pehuajó, Junín, Azul, Olavarría

3. Córdoba: Río Cuarto, Villa María y alrededores

4. Santa Fe: Rosario, Rafaela, Venado Tuerto

5. Entre Ríos: Gualeguaychú, Concepción del Uruguay

6. Santiago del Estero, Tucumán y La Pampa

⚠️ En muchos de estos lugares, los valores de arsénico superan los 0,01 mg/l, el límite considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud.

¿Por qué es peligroso el arsénico en el agua?

El arsénico es un contaminante natural que puede filtrarse al agua subterránea. Su consumo prolongado está vinculado a problemas graves como:

1. Enfermedades cardiovasculares

2. Trastornos gastrointestinales

3. Lesiones cutáneas

4. Cáncer de piel, pulmón y vejiga

El riesgo se incrementa al usar esta agua no solo para beber, sino también para cocinar, lavar frutas o preparar mamaderas.

Una solución inmediata: el purificador AS Plus de DVIGI

Frente a esta realidad, DVIGI, empresa argentina con más de 35 años de trayectoria, desarrolló el Purificador AS Plus, un dispositivo que elimina hasta el 98% del arsénico del agua, además de filtrar:

1. Cloro, turbidez y sedimentos

2. Metales pesados como plomo, aluminio y cobre

3. Microorganismos, olores y sabores desagradables

🧪 Certificado por laboratorios independientes y fabricado bajo normas internacionales, el AS Plus mejora la calidad del agua desde el primer uso. El AS Plus se encuentra certificado por Anmat RNPUD No: 0250005.

Tecnología segura, sin instalación compleja

El AS Plus se adapta fácilmente a cualquier cocina sin necesidad de romper mesadas ni hacer reformas. Además, requiere solo un cambio de repuesto cada 18 meses, y es ideal tanto para hogares familiares como para escuelas, consultorios o pequeños comercios.