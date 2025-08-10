Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Deportes |LA ÚLTIMA VEZ QUE JUGÓ ESTA FASE FUE EN 2022 ANTE FORTALEZA Y PUDO CLASIFICAR

La experiencia del Pincha en octavos de Libertadores

Estudiantes disputará por octava vez esta instancia, en donde logró avanzar 4 veces a cuartos, mientras que en las otras quedó eliminado

La experiencia del Pincha en octavos de Libertadores

La victoria de Estudiantes ante fortaleza en UNO, en la edición de 2022 / X

10 de Agosto de 2025 | 02:09
Edición impresa

Comenzó la cuenta regresiva, y Estudiantes se prepara para enfrentar a Cerro Porteño por los octavos de final de Copa Libertadores, el miércoles desde las 19 en Paraguay. En este sentido, desde que se implementó este formato, el Pincha accedió en 8 oportunidades a esta instancia, avanzando en 4 ocasiones a cuartos de final, mientras que en los restantes partidos se quedó en el camino.

La primera vez que el elenco albirrojo disputó los octavos, fue en 2006 ante Goias de Brasil, donde consguió pasar de fase gracias al viejo gol de visitante. El partido de ida se disputó en el Estadio de Quilmes, lugar donde el León se impuso 2-0 con goles de Diego Galván y José Luis Calderón de penal, en el ocaso del encuentro. La vuelta disputada en fue victoria 3-1 para el elenco brasileño, pero gracias a la anotación de Caldera, los dirigidos por Diego Simeone pudieron conseguir el pasaje a la siguiente instancia.

En 2008 quedó eliminado en manos de Liga de Quito, que en la Casa Blanco ganó 2-0, mientras que en el parido de revancha en Argentina, Estudiantes ganó 2-1, pero no le alcanzó para superarlo en el global.

Al año siguiente, la situación fue diferente, ya que esta vez si logró conseguir el boleto a cuartos, tras imponerse ante Libertad 3-0 en la ida, e igualando en cero en Paraguay. Luego el equipo se coronó por cuarta vez en su historia.

La edición de 2010 también fue positiva, debido a que no tuvo inconvenientes para superar a San Luis. Primero en México por 1-0, y en La Plata 3-1. Leandro González y el Chino Benítez fueron los protagonistas de la serie convirtiendo 2 goles cada uno.

En las siguientes tres ediciones que disputó los octavos de final, Estudiantes no logró acceder a los cuartos de final. En 2011 quedó eliminado nada menos que con Cerro Porteño por penales. En 2015 Independiente Santa Fe fue la pesadilla del Pincha, en tanto, que en 2018 nuevamente quedó afuera desde los doce pasos, pero en los pies de Gremio.

LE PUEDE INTERESAR

Ultima detalles para su visita a Paraguay

LE PUEDE INTERESAR

Sábado para el olvido de las juveniles albirrojas

La última vez que los disputó en 2022, ya bajo la orden técnica de Ricardo Zielinski, el Pincha superó a Fortaleza, tras empatar 1-1 en Brasil y ganando por goleada 3-0 en el Estadio UNO.

Por otro lado, el partido de vuelta ante el Ciclón paraguayo será el segundo que juegue por octavos en su Estadio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro

VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón

Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones

Cambió el chip sin perder la cabeza

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

La experiencia del Pincha en octavos de Libertadores

Ultima detalles para su visita a Paraguay

El plan de Milito para que Rojo juegue el torneo
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón

Ni con el gol de Giménez pudo quebrar el maleficio

Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones

Russo sorprendió con Cavani de titular
La Ciudad
VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico
En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados
Con sol y música: otro finde de plazas llenas
Un remedio de “moda” que se usa para adelgazar, sin restricciones
De la granja a la góndola, hasta el doble por un maple
Policiales
Inseguridad agobiante: se resistió y evitó que le sacaran el auto
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Revés para la madre del detenido por femicidio
Operativo contra la banda “los Herederos de Dumbo”
De la alegría a la bronca: fueron a un cumple y en su hogar había otra fiesta
Espectáculos
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
Impacto profundo: cómo las bombas atómicas cambiaron el cine de Japón
Elecciones: ¡Qué no te den gato por liebre!
Lejos del retiro: Mirtha Legrand y un inesperado giro en su carrera a los 98 años
Graciela Alfano sin filtro contra Susana Giménez: "Vieja de m..., vergüenza que sea argentina"
Política y Economía
Para Milei, el aumento del dólar no debería trasladarse a los precios
“Con chaleco de fuerza”: Cristina le respondió a Milei
Voces a favor y en contra a la propuesta de Milei
El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
Productores dan apoyo a Milei pero se impacientan por más reformas imagen

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla