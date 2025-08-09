Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

SOLICITADA.- FEMEBA y su posición institucional sobre el ingreso a las residencias médicas

SOLICITADA.- FEMEBA y su posición institucional sobre el ingreso a las residencias médicas
10 de Agosto de 2025 | 04:00

Escuchar esta nota

 

La equidad en los procesos de selección para el ingreso a los programas de formación de posgrado en salud, constituye un pilar esencial tanto del sistema educativo como del sistema sanitario. 

Desde una perspectiva pedagógica y ética, consideramos fundamental acompañar y fortalecer toda instancia evaluativa que tenga por objetivo garantizar un acceso transparente, justo y basado en el mérito académico a las residencias médicas.

Ante los hechos recientemente acontecidos en torno al Examen Único de Ingreso a las Residencias Médicas, entendemos que las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de la Nación —incluyendo la revisión de puntajes, la validación de antecedentes académicos y la convocatoria a instancias complementarias de evaluación— deben ser valoradas como intentos necesarios para restablecer la confianza pública, asegurar el derecho de los postulantes a un proceso equitativo, y preservar la calidad del sistema formativo.

La situación actual representa una oportunidad para revisar y mejorar los mecanismos de ingreso a las residencias, con el fin de garantizar procesos más sólidos, confiables y acordes a las necesidades del sistema de salud.

Dr. Sandro Scafati
Presidencia

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
