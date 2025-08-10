Agosto llegó con reactivación para alquileres de departamentos

tras un mes de julio que venía con números pobres, agosto mejora en la demanda de alquileres / d. alday

El mercado de alquileres en La Plata muestra signos de una marcada reactivación en un escenario que se asocia con el aquietamiento de precios tras un primer semestre donde corrían por sobre la inflación. Luego de un mes de julio que muchos corredores inmobiliarios calificaron como “apagado”, agosto ha traído un respiro al sector.

Gisela Agostinelli, martillera de Agostinelli Propiedades, analizó la situación: “Los valores del mercado de los alquileres vienen sufriendo variaciones desde hace tiempo. Estimo que esta reactivación de la demanda se debe tal vez a una baja en las cotizaciones en este último mes”.

LA DINÁMICA DE LOS PRECIOS

Según Agostinelli, esta variación de precios se debe a la relación entre la oferta y la demanda. “Al aumentar la oferta y haber poca demanda los valores tienden a bajar. Sigue habiendo oferta, pero se incrementó la demanda”, explicó. El volumen se concentra en los departamentos de uno y dos dormitorios, apuntó.

Esto ha generado un escenario más favorable para los inquilinos, que ahora encuentran valores más accesibles.

El relevamiento de Agostinelli Propiedades muestra los siguientes precios promedio:

-Monoambiente: alrededor de $250.000.

-Departamento de un dormitorio: aproximadamente $370.000.

-Departamento de dos dormitorios: en el orden de los $480.000.

La martillera aclara que estos valores pueden variar, ya que el precio final depende de múltiples factores como la zona, el estado del departamento, las expensas, los metros cuadrados y la distribución.

EL MERCADO DE VENTAS

La reactivación del mercado de alquileres se relaciona, aunque de forma indirecta, con el de compraventa. Un mayor dinamismo en la compra de propiedades se traduce en un aumento de la oferta para alquiler, especialmente por parte de inversores que buscan obtener una renta mensual.

Este punto es relevante, ya que el mercado de ventas en La Plata viene mostrando avance.

Según un informe del sitio Reporte Inmobiliario, en el primer semestre, el mercado inmobiliario en varias de las más importantes ciudades del país mostró un repunte significativo en los precios de venta de departamentos usados.

La Plata encabezó ese proceso con una suba del 20,5% interanual en el valor real del metro cuadrado, seguida por Mar del Plata (15,3%), Rosario (13,1%) y Córdoba capital (9,2%).

No obstante, en todos los casos relevados por el sitio especializado, el valor promedio del metro cuadrado en estas ciudades sigue siendo considerablemente más bajo que en la Ciudad de Buenos Aires, donde en junio, el metro cuadrado llegó a los 2.141 dólares.

La Plata, a pesar de mostrar la mayor recuperación, continúa un 35,1% por debajo de CABA. Por su parte, Rosario muestra una diferencia del 33,2%, Mar del Plata del 30,2% y Córdoba del 45,6%.

Agostinelli apuntó que en este renglón “los valores de venta están relativamente estables pero si el dólar sube los valores tenderán a bajar”.

El mes pasado, la divisa tuvo un salto del orden del 13% en la cotización. Por el momento, no se advierten cambios importantes en las pizarras de las inmobiliarias. “Han subido a principios de año pero ahora están estables”, evaluó la martillera y luego añadió que “cuando hay cambios sostenidos del dólar en el tiempo se modifican los valores de mercado en venta de las propiedades”.

Este fenómeno pone de relieve la posición de La Plata como un mercado pujante y atractivo a nivel nacional. Con una gran población y una dinámica constante gracias a su oferta universitaria, la ciudad atrae a estudiantes no solo de la provincia, sino de todo el país e incluso del extranjero.

Esta combinación de precios más accesibles que en la capital federal y una fuerte presencia universitaria genera una demanda sostenida de unidades de dos y tres ambientes, convirtiendo a la ciudad en un punto de referencia para el mercado de propiedades.