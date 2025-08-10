Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Política y Economía |Esta semana recibe las iniciativas con media sanción de la camara baja

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados

El kirchnerismo quiere darle una aprobación expres al financiamiento universitario y a la emergencia del Garrahan

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados

Antes de llegar al recinto, los proyectos se tratan en comisiones/web

10 de Agosto de 2025 | 02:44
Edición impresa

En un clima de dudas sobre un posible tratamiento exprés, el Senado esperaba el giro de los proyectos de financiamiento universitario y de emergencia del Hospital Garrahan, luego de que la Cámara de Diputados les diera media sanción el miércoles pasado y asestara otro otro duro golpe al Gobierno.

Si bien el interbloque kirchnerista aspira a discutirlos en la próxima semana, los senadores dialoguistas, que vienen de votar en favor de los proyectos de jubilaciones y la emergencia en discapacidad ponen en duda la viabilidad de las intenciones de la bancada que conduce José Mayans.

“Hay que ver cuándo lo giran y a qué comisiones”, indicó un senador que en algún momento integró el grupo de los 39 y que ahora está parado en la vereda de enfrente a la administración del presidente Javier Milei.

“En el mejor de los casos, esto va a llevar dos semanas o tres”, agregó.

Mayans y un grupo de senadores referenciados mayoritariamente en La Cámpora dieron una difusa y rara conferencia de prensa el martes pasado en la que remarcaron la intención de acelerar con las iniciativas lo más pronto posible.

La intención de avanzar con el temario se da pocos días del cierre de listas, que será el próximo 17 de agosto, y en el sprint final de la campaña para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, donde se librará una dura batalla entre La Libertad Avanza y el peronismo en la Primera y Tercera sección electoral.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Productores dan apoyo a Milei pero se impacientan por más reformas

LE PUEDE INTERESAR

“Fue un día negro para la Argentina” dijo Benegas Lynch

De hecho, desde otro despacho opositor remarcaron que la intención del kirchnerismo de ir a fondo con los temas tiene un trasfondo netamente electoralista y que, en última instancia, persigue y alienta la polarización entre ambos espacios.

Proyectos con viento de cola

No obstante, los proyectos tienen un panorama alentador para su aprobación en el Senado: la iniciativa sobre el Garrahan fue sancionada en Diputados por amplia mayoría, cosechó 159, votos contra 67 y 4 abstenciones, con lo que alcanzó dos tercios que van a necesitar cuando el Gobierno vaya a vetar esta ley.

Fue apoyada por Unión por la Patria (Uxp), Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, la Izquierda y los radicales.

También lo hicieron algunos bloques aliados del oficialismo como los sanjuaninos de Producción y Trabajo; los monobloques de Transformación, el de Lourdes Arrieta y del radical Mario Barletta.

La iniciativa fue rechazada en Diputados por los diputados de La Libertad Avanza (LLA), los radicales con “peluca” de Liga del Interior y el grueso del PRO.

La Casa Rosada rechaza el aumento de aumento de los gastos operativos y una recomposición para el personal de salud que tiene un costo fiscal anual de 133 mil millones de pesos, según señaló la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Mientras que el proyecto que otorga y actualiza fondos a las universidades nacionales fue aprobado en Diputados por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones.

La iniciativa, que cosechó adhesiones en UxP, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la Izquierda y Democracia para Siempre, fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI.

También se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.

Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley, y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

Y un plenario de las comisiones de Presupuesto y Justicia, continúan el tratamiento de las iniciativas que proponen aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, tema sobre el que el oficialism no está de acuerdo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro

VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones

Cambió el chip sin perder la cabeza

La experiencia del Pincha en octavos de Libertadores

El plan de Milito para que Rojo juegue el torneo

“Fue un día negro para la Argentina” dijo Benegas Lynch
Últimas noticias de Política y Economía

Para Milei, el aumento del dólar no debería trasladarse a los precios

“Con chaleco de fuerza”: Cristina le respondió a Milei

Voces a favor y en contra a la propuesta de Milei

“Fue un día negro para la Argentina” dijo Benegas Lynch
Policiales
Inseguridad agobiante: se resistió y evitó que le sacaran el auto
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Revés para la madre del detenido por femicidio
Operativo contra la banda “los Herederos de Dumbo”
De la alegría a la bronca: fueron a un cumple y en su hogar había otra fiesta
Espectáculos
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
Impacto profundo: cómo las bombas atómicas cambiaron el cine de Japón
De genes y jeans: detrás del escándalo de la publicidad de Sydney Sweeney
Elecciones: ¡Qué no te den gato por liebre!
Lejos del retiro: Mirtha Legrand y un inesperado giro en su carrera a los 98 años
Deportes
VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón
Ni con el gol de Giménez pudo quebrar el maleficio
Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones
Russo sorprendió con Cavani de titular
La Bombonera habló: de la euforia inicial, a los silbidos para el equipo
Información General
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años
Fin de la polémica por el pato Juan en Mendoza
El 76% de los usuarios sufrieron fraude digital
El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber
Podrá verse este finde desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla